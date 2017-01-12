Истинные цели: Зачем США на самом деле "российская киберугроза"

США готовятся к массированному вмешательству в российские выборы. Такой вывод можно сделать, глядя на не утихающую истеричную кампанию по так называемому "разоблачению" якобы имевшего место вмешательства "российских проправительственных хакеров" в избирательные процессы в Америке.

Американцы — очень практичные люди. Наверняка даже восьмилетнее правление президента Барака Обамы не смогло сильно изменить это обстоятельство. Напротив, тот факт, что новым президентом на смену нобелевскому лауреату — любимцу творческой богемы и политических романтиков — был избран "простой американский бизнесмен", говорит как раз о живучести практичного духа нации.

Если так, то любые действия США следует рассматривать прежде всего с точки зрения их вероятных практических целей. Какова же может быть цель беспрецедентной кампании по обвинению России во вмешательстве в выборы президента США?

Сперва можно было подумать, что цель — подготовить почву для отмены результатов голосования. Действительно, победа Дональда Трампа слишком многих в США не устраивает. И чтобы отнять ее у него и обеспечить торжество Хиллари Клинтон, заинтересованные силы вполне могли бы заявить, что итоги голосования были сфальсифицированы вмешательством "внешних сил", а следовательно — недействительны.

Однако такой ход был бы крайне разрушительным для всей политической системы США. Пришлось бы проводить новые выборы, причем в условиях, когда никто не в состоянии гарантировать, что они окажутся "чистыми". Да и вообще отмена результатов выборов чревата настолько непредсказуемыми последствиями, что подобный сценарий не мог не быть отвергнутым — он был слишком непрактичным. Несмотря на все сложности, победа Трампа была подтверждена и выборщиками, и конгрессом.

Итак, оказалось, что "российское вмешательство" не привело к искажению воли избирателей. Но тем не менее от этой темы не отказались. Напротив, ее продолжили раздувать, настойчиво внедряя в сознание американцев образ "коварного российского хакера", за спиной которого стоит самый влиятельный человек на Земле…

Для чего — и кому — это нужно?

Прежде всего, это нужно спецслужбам США, которые, собственно, и придумали всю эту "киберугрозу". Вспомним, ведь именно ФБР занималась историей с "электронными письмами Клинтон", именно от этой организации зависела судьба кандидата в президенты от демократов. И, что бы ни говорили, именно "мини-сериал" на эту тему подорвал надежды Клинтон на успех.

Чтобы этот эпизод побыстрее забылся, чтобы ФБР не обвиняли в "подыгрывании" Трампу, было изобретено "российское вмешательство". В отличие от вмешательства ФБР, эффект от которого можно четко и неопровержимо доказать, выдуманное влияние Кремля не поддается никаким измерениям и доказательствам. "Оно было, и мы это точно знаем!" — вот и вся доказательная база. Но ее вполне достаточно, чтобы отвлечь внимание публики на негодный объект и навсегда забыть о роли руководства американской контрразведки в президентской кампании.

Но это — только "первая выгода". Есть и другая.

Дело в том, что "российское вмешательство в выборы", хотя и не повлияло явно на их результаты, тем не менее делает победу Трампа как бы условной, не совсем настоящей, не слишком убедительной. В Америке никого не волнует, что он проиграл по количеству голосов избирателей, выиграв лишь по голосам выборщиков. Такое — не новость здесь.

Но вот то, что он — возможно — выиграл в условиях "кремлевского манипулирования" — грех куда более страшный. Президент, про которого нельзя с полной уверенностью сказать, что он не является "марионеткой в руках Путина", — такой президент по определению слаб.

Трамп может быть каким угодно жестким бизнесменом, каким угодно патриотом, — ему уже никогда не избавиться от клейма "ненадежен", навешенного на него спецслужбами США. И можно с уверенностью утверждать: они позаботятся, чтобы это клеймо не тускнело. Это — та самая кнопка, с помощью которой Трампом можно управлять. Неслучайно же он, пообщавшись с руководством ФБР и ЦРУ, в целом согласился в целом с их выводами о "российской киберугрозе".

Итак, получение рычагов прямого управления президентом — вторая выгода. Опустим такую "мелочь", как почти гарантированные многомиллиардные ассигнования на святое дело противодействия "кибервойскам" вероятного противника. Это — само собой.

Но главная цель, как представляется — в подготовке собственного наступления на "киберфронте", в нанесении "контрудара" по России. Речь может идти о легализации — заранее, уже сейчас — плана по массированному вмешательству США в российские выборы, возможно — в президентскую кампанию 2018 году.

Зачем?

Вряд ли можно представить, чтобы американцы всерьез намеревались повлиять на результаты выборов президента России с тем, чтобы осуществить давнюю мечту деятелей типа Маккейна — добиться ухода из Кремля Владимира Путина. Даже такие фантазеры не могут не понимать, что это нереально.

Другое дело — скомпрометировать сами выборы, поставить под сомнение их результат как юридический факт. Вот как это может выглядеть: некие хакеры объявляют России "вендетту" за победу Трампа и начинают чуть ли не в открытую диверсии против ее электронной системы голосования, взламывают почтовые серверы кандидатов, вбрасывают кучи дезинформации и т. п. При этом, само собой, американское правительство оказывается ни при чем.

Задача — спровоцировать скандал вокруг избирательного процесса, добиться его "загрязнения", вынудить Россию на резкие ответные меры, вызвать у российских избирателей, а главное — у "мирового сообщества" — раздражение и недоверие по отношению к выборам.

Тем самым реализуется центральная цель — легальность самих выборов и законность их результатов оказываются под сомнением. Этот тезис "по полной" отрабатывается западными СМИ — и готово! После такой операции статус главы российского государства в мире - то есть в глазах Запада — будет, мягко говоря, сильно понижен.

Если учесть, что его партнером на глобальной сцене будет по сути марионеточный Трамп, — картина складывается неутешительная…

В этой связи интересно вспомнить, что на недавней большой пресс-конференции Владимиру Путину американский журналист задал вопрос о возможности досрочных президентских выборов в России. Ответ был: "Это возможно, но нецелесообразно!" Пока?