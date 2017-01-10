По зову сердца: Касьянов и Ко "предъявили счет" за унижение

Партия "Парнас" подала иск в Верховный суд, речь в котором идет о думских выборах в 2016 году. То есть, конечно, не выборах в целом, а об их результатах. Которые Михаил Касьянов и Ко потребовали отменить.

Михаил Касьянов. Архивное фото

"Партия народной свободы" в понедельник обратилась в Верховный суд России с административным иском к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Государственную Думу, прошедших 18 сентября 2016 года. Основанием для этого, по мнению партии, служат упущения, допущенные ЦИК при утверждении результатов выборов", — говорится в сообщении на этот счет, размещенном на партийном сайте.

По мнению "парнасовцев", Центризбирком утвердил результаты голосования, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Кроме того, в ЦИК якобы не рассмотрели вопрос о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение (в том числе в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане, Башкирии).

"ЦИК неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов", — считают в "Парнасе".

Якобы допущенные Центризбиркомом нарушения, полагают в партии, не позволили определить реальную волю избирателей на прошедших выборах. В иске содержится требование запросить у ЦИК документы, связанные с установлением результатов выборов, а также допросить членов Центризбиркома в качестве свидетелей.

На выборах в Госдуму "Парнас" получил чуть более 384 тысяч голосов избирателей. Это 0,73 процента от числа проголосовавших за федеральный список партии. Половину нынешнего созыва Госдумы избрали по одномандатным округам, но и здесь партии похвастать нечем. Результат, мягко говоря, унизительный.

Напомним, в конце ноября прошлого года Верховный суд отказался рассматривать иск с требованием отмены результатов голосования еще одной партии — "Яблоко". Эта партия также потерпела на выборах сокрушительное поражение — за нее проголосовали чуть более миллиона избирателей (1,99 процента).

Правда, мотивировали необходимость отмены выборов в "Яблоке" иначе. А именно — на основании, что в ходе предвыборной кампании не были соблюдены основные условия для проведения свободных выборов. Например, якобы не были обеспечены равный доступ кандидатов, равные возможности для ведения агитации и беспристрастная работа избирательных комиссий.

Представители Центризбиркома в Верховном суде отмечали, что "Яблоко" не предоставило им "ни судебных решений, ни постановлений правоохранительных органов, которые бы подтвердили нарушение закона" в ходе кампании, и фактически просит отменить результаты выборов "на основании слов, утверждений и частных мнений".

В начале декабря прошлого года председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о начале "масштабной информационной войны" по дискредитации выборов в Госдуму, прошедших 18 сентября.

Вообще, свой иск "Парнас" намеревался подать вслед за "Яблоком", в декабре. Но в то время Михаил Касьянов и его окружение затеяли чистку партийных рядов. Так что было не до исков. Примерно понятна и дальнейшая схема действий.

О ней сказала лидер "Яблока" Эмилия Слабунова — мол, будем оспаривать результаты голосования вплоть до Европейского суда. Не очень понятно, правда, зачем это нужно, если обе партии не собираются отказываться от участия в выборах. И результаты выборов в Госдуму в ЕСПЧ также ранее оспаривались. Например, коммунистами в 2005 году.

В итоге в 2012 году Европейский суд иск отклонил. Впрочем, к тому времени в России работал уже новый состав нижней палаты парламента. На выборы 2011 года КПРФ тоже пожаловалась в Страсбург.

Правда, оспаривались при этом только результаты выборов в Мордовии. Что, впрочем, на скорость рассмотрения дела мало повлияло. И в России за это время прошли очередные думские выборы.