Миша-Два-Процента выходит из сумрака

Условный приговор блогеру Алексею Навальному, вынесенный накануне Ленинским районным судом Кирова, неожиданно сделал героем новостей лидера "Парнаса" Михаила Касьянова. В том смысле, что его вновь стали прочить на роль единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2018 года.

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Здесь, впрочем, требуется уточнение: до сей поры того же Алексея Навального в оппозиционной среде отнюдь не рассматривали не то что как единого кандидата, но даже как претендента на эту роль. Кстати, как и основателя "Яблока" Григория Явлинского, который уже фактически развернул избирательную кампанию.

Ну а что же главный герой нашего повествования? Михаил Михайлович скромен, и ситуацией воспользоваться не спешит. И сам же напоминает, что после сентябрьских выборов в Госдуму говорил, что не собирается баллотироваться на пост президента.

Правда, в декабре 2016 года на съезде "Парнаса" Михаил Касьянов таковой возможности уже не исключал. И сейчас тоже не исключает — хотя и признает, что время поджимает и пора бы определиться.

Здесь уместен небольшой экскурс в новейшую политическую историю России. Дело в том, что единым кандидатом от оппозиции Михаил Касьянов был в середине 2000-х, когда при живейшем участии США и стран Евросоюза была создана коалиция "Другая Россия". Это была самая успешная попытка объединения либеральной и левой оппозиции. В состав коалиции тогда вошли Касьянов, Каспаров, сторонники Лимонова и другие. Лимонов, кстати, позднее утверждал, что это именно ему принадлежит инициатива выдвижения Касьянова в качестве единого кандидата на президентских выборах в 2008 году. Разумеется, речь идет не о всей оппозиции, а только о радикальной ее части.

К слову, Михаил Касьянов действительно попытался выдвинуть кандидатуру на выборах 2008 года, но не сумел преодолеть этап сбора подписей избирателей. Тогда же на некоторых его "сборщиков" завели уголовные дела за чересчур рьяное "рисование" этих самых подписей…

В общем, опыт был крайне негативным. Настолько, что Михаил Касьянов фактически исчез на несколько лет из политической жизни страны.

Теперь вот к идее выдвинуть Михаила Касьянова как "единого кандидата" вернулись снова. Как ее воспринимают в либеральной среде? Вот что узнала "Правда.Ру".

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова: Не было еще никакой информации об этом. Михаил Касьянов заявлял до этого, что он не планирует участвовать в выборах. Нужно знать определенно, и только после этого можно будет комментировать. Он сам лично об этом заявил? Когда надумает, тогда и будем комментировать. Так как нет определенной информации, то более определенно не могу сказать.

Коллега Эмилии Слабуновой по партии, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, высказался куда определеннее: У "Яблока" имеется свой кандидат. Это Григорий Явлинский, давно определенный. Никаких предложений от Михаила Касьянова к нам не поступало. И вообще, после того, как Михаил Михайлович предпочел оставить в своей партии людей, которые, как и он, поддерживали ксенофоба Вячеслава Мальцева, я не думаю, что такие предложения будут у нас восприняты с интересом и благосклонностью. Шансы Касьянова равны нулю.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник: Нет, это все не то. Этот кандидат не подходит по многим параметрам. Я ничего не имею против лично. Но считаю, что мы не должны исходить из того меню, которое нам пытаются навязать. Я ничего против не имею, пускай участвует. Но только называть себя единым кандидатом от оппозиции несколько самонадеянно, как мне представляется. Мне вообще не нравится один и тот же набор вечных кандидатов: Зюганов, Жириновский, Явлинский. Пускай Касьянов участвует, но не надо называть себя единым кандидатом. Я бы хотел, чтобы было допущено большее число кандидатов. Надо выходить за рамки одних и тех же кандидатов, одних и тех же фамилий.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков открыл небольшую семейную тайну: А можно я не буду на эти темы высказываться? Это Геннадий Гудков (отец нашего собеседника, тоже бывший депутат Госдумы. — Ред.) на такие темы говорит… Просто некоторые СМИ не знают.

Депутат Госдумы Олег Шеин: Оппозиция у нас разная. Есть оппозиция правая, есть оппозиция левая. Есть три парламентские оппозиционные партии — "Справедливая Россия", КПФР, ЛДПР, за которые голосовали миллионы людей. Очевидно, что никакого объединения парламентской оппозиции вокруг Михаила Касьянова быть не может. Есть непарламентская оппозиция. Это "Яблоко", это в известной степени партия "Родина", "Патриоты России". Очевидно, они тоже не будут объединяться вокруг Касьянова. Я не думаю, что Навальный будет объединяться с Касьяновым. Я полагаю, это совершенно исключено. Кто может объединиться вокруг Михал Михалыча, наверное, могут знать только члены партии "Парнас".

Как показывает этот небольшой опрос, большой популярностью лидер "Парнаса" не пользуется. Но, с другой стороны, разве ж это открытие? Михаилу Касьянову и не такие невзгоды преодолевать приходилось. И если он все же сподобится на участие в выборах, сюрпризом это не станет.