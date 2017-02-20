Чужие среди своих: как сломить барьеры Русского мира

С одной стороны, в России говорят о нехватке населения, с другой — закрывают двери перед теми, кто с 1991 года вдруг стал иностранцем для своей страны. Создается впечатление, что Россия открыта для западных звезд, но поворачивается спиной к своим же соотечественникам. О вопросах предоставления гражданства Российской Федерации побеседовали генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Фото: Архив Pravda.Ru

Константин Федорович, многим людям, которые вынужденно уехали с Украины в Россию, грозит депортация, но на родине их сразу же бросят в тюрьму на том основании, что они ведут антиукраинскую, а на самом деле антифашистскую, антибандеровскую пропаганду. Также сложности возникают и у наших людей из стран Средней Азии, Закавказья…

Мы разработали целую программу действий. Первый пункт этой программы выполнен. В прошлом году был принят закон, продлевающий возможность получения российского гражданства для определенных категорий наших соотечественников, уже живущих в России. Мы настояли на этом.

Не прими мы этот закон, с 1 января этого года, следуя букве прежнего законодательства, пришлось бы депортировать людей, которые годами, может быть, десятилетиями уже живут в нашей стране, которые считали, что они уже давно граждане РФ, а потом их просто не нашли в каких-то базах данных и отняли у них паспорта. Для разрешения этой ситуации и была введена отсрочка, она заканчивалась 1 января 2017 года. Мы провели решение о том, что она будет продлена. Нас за это благодарят.

Не буду раскрывать все тайны, но были и противники этого. Пришлось, между прочим, чтобы все это решить, обращаться к президенту. Потому что некоторые из его подчиненных считали, что нам это не нужно. Хотя другой рукой они санкционируют указы о том, чтобы Жерару Депарьде, Орнелле Мутти и пр. дать гражданство. Я считаю, что это неплохо, лишняя реклама нашей стране. Другое дело, как это выглядит, когда таким образом предоставляют гражданство иностранцам и одновременно отсюда депортируют людей с фамилиями Иванов, Петров, Сидоров куда-нибудь в страны, откуда они уехали в 1990-е годы.

Я внес новый законопроект — поправки к положению о носителях русского языка. Ведь в 2012 году, вернувшийся на свой пост президента, Владимир Владимирович Путин сказал в послании Федеральному собранию, что надо вообще дать гражданство носителям русского языка, которые происходят из числа подданных бывшей Российской империи или граждан бывшего Советского Союза.

Надо им дать в упрощенном порядке гражданство, если они сами того хотят, — так депутаты прошлой Государственной Думы творчески имплементировали это поручение президента. Во-первых, они два года занимались его оформление в закон. В 2014 году приняли поправки к Закону о гражданстве, где вводилась новая для нашего законодательства фигура речи "носитель русского языка".

Они "доработали" предложение президента таким образом: на гражданство могут претендовать, во-первых, носители русского языка, происходящие из числа потомков или сами из Советского Союза или Российской империи, но в границах нынешней Российской Федерации. Если вы, например, происходите по прямой от Гоголя, который родился в Сорочинцах, то в этом случае у вас вроде как нет оснований претендовать, ведь сегодня Сорочинцы не в Российской Федерации.

Второе, еще более одиозное: у нас, на мой взгляд, очень зря, прежде чем предоставить гражданство, требуют отказаться от гражданства страны проживания. Это сразу создает помеху попыткам развивать российское гражданство среди соотечественников за рубежом, ведь если человек выходит из гражданства и переезжает в Россию, то покидает ту страну и никак на ситуацию там не влияет.

А ведь миллионы людей сегодня остаются и не могут себе позволить переехать в Россию навсегда, у них там свои устоявшиеся отношения, дома-квартиры, другая собственность, могилы родственников и все прочее. А мы фактически им отказываем, потому что требуем выйти из гражданства Украины или Казахстана, или другой страны, потому что это условие предоставления российского гражданства. Я считаю, что это неправильно. И моей целью является отменить это.

Но теперь в отношении носителей русского языка произошло еще нечто более экстраординарное. Сейчас от людей, которые хотят стать гражданами России, мы согласны принять документы на получение гражданства, если они нам предоставят копию своего обращения в органы государства проживания с отказом от гражданства. Нотариально заверенное письмо в посольство, например, где написано: "Я отказываюсь от гражданства…" Это реальное основание для того, чтобы начать процедуру о приобретении российского гражданства.

Но это требование существует в отношении носителей русского языка и только их. Законодатели в 2014 году написали, что нужно не просто отказное письмо человека, который хочет российское гражданство, а справка другого государства, что он уже из того гражданства вышел.

То есть сейчас всем, кто приходит получить гражданство, например, с Украины, говорят: принеси справку от Украины, что ты вышел из гражданства. А Украина им показывает фигу и говорит: я вам не обязана никакие справки давать. И не дает никакие справки. И Прибалтика не дает, никто не дает. В результате за три года по этому закону приобрели гражданство всего 24 человека с Украины. Это же просто издевательство над президентом, над его предложением.

Я внес законопроект, снимающий норму в современных границах Российской Федерации и требование подтверждения со стороны государства. У меня огромное количество писем от людей, которые пишут, что мы хотим получить по программе носителей языка гражданство России, но нам говорят: вы принесите справку из чужого государства о том, что вы уже не гражданин. А чужие государства не обязывались нам давать справки. И мы делаем эти чужие государства, часто враждебные, как сегодняшняя Украина, посредниками. От них теперь зависит, захотят они этого человека на волю отпустить, как крепостного, или не захотят.

А Россия разрешает двойное гражданство?

В Россия это конституционная норма.

Тогда какие проблемы?

Если гражданин России сегодня захочет взять гражданство Соединенных Штатов, Израиля и т. д., он имеет на это право. А если на Украине кто-то захочет стать гражданином другой страны, это официально запрещено. В нашей Конституции записано, что можно. Но если гражданин чужой страны захочет стать гражданином России, мы ему ставим это условие — откажись от своего гражданства. Это имеет смысл, когда дело касается каких-то мигрантов, но это неправильно в отношении соотечественников.

Когда речь идет о соотечественниках, оказавшихся за рубежом из-за этого безобразного развала Советского Союза, у которых никто не спрашивал, согласны они с этим развалом или нет, то в таком случае это просто неправомерное требование. Это самое явное доказательство того, что у нас во власти люди, которые совсем не думают о большой части русского народа, который оказался за рубежом.

Эти правила должны относиться к бывшим республикам СССР?

У нас есть другой закон о государственной политике в отношении соотечественников, где сказано, кто такие эти соотечественники. Там есть такая категориальная форма: люди, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации. Например, узбеки не являются народом, исторически проживающим на территории Российской Федерации.

Зато они входили в Российскую империю.

Империи уже давно нет, Финляндия и Польша — устоявшиеся самостоятельные государства. Поэтому у меня была другая редакция в свое время. Я спорил с правительственным законопроектом в 2010-11 годах. Для этого нужно было бы утвердить список народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. А у нас такого списка нет, и более того, мы боимся к нему подойти, чтобы никого не обидеть. Ну, по понятным причинам…

А как быть людям, которые исторически жили на территории Узбекистана, Таджикистана?

Народы, исторически проживающие на территории Российской Федерации. Это принцип крови в данном случае, так называется в законодательстве. Я предлагал другую формулировку: принадлежащие к народам, которые не нашли нигде, кроме как в Российской Федерации своего национально-государственного или национально-культурного самоопределения. Это что значит? Это значит, что мы считаем соотечественниками тех людей. Вот русские, они наши соотечественники, где еще они найдут свое национальное государственное самоопределение? Нигде. Якуты — нигде, татары — нигде, адыги — нигде. А вот, извиняюсь, узбеки, при всем к ним уважении, киргизы, таджики — они нашли свое государственное самоопределение. Таджикистан есть, Узбекистан есть, Казахстан есть, Украина есть. Поэтому соотечественники из Узбекистана, Таджикистана не должны на этом основании претендовать на льготы.

В персональном плане они могут, пройдя через определенные процедуры, стать гражданами, но не на основе законодательства, касающегося гражданства для соотечественников, потому что они не наши соотечественники, они теперь соотечественники других государств. Но меня не поддержали тогда, может быть, сейчас поддержат, посмотрим.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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