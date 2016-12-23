"Нужно понимать, в какой стране мы живем": 15 ответов Путина на важные вопросы

Двенадцатая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году продолжалась 3 часа 50 минут. И хотя рекорд по продолжительности мероприятия побит не был, нынешнее общение главы государства с журналистами стало одним из самых насыщенных по количеству вопросов, на которые ответил Путин — 62.

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Впрочем, рекорд был зафиксирован и на пресс-конференции-2016 — на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Большая часть вопросов касалась внутрироссийских событий — политических, социальных, экономических. Разумеется, были заданы и вопросы по наиболее резонансным международным проблемам.

Предлагаем вашем вниманию некоторые ответы президента России на важные вопросы, заданные ему представителями российских и зарубежных изданий в ходе пресс-конференции.

Об отставании России в сфере высоких технологий

По словам Владимира Путина, пока в России меньше вкладывают в высокотехнологичные сфере, нежели в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 1,2 и 2,4 процента от совокупного ВВП.

Но при этом, отметил глава государства, уже в течение нескольких лет в IT-технологиях действует льготный режим. Что является существенным фактором для отрасли.

"Например, у нас экспорт IT-технологий был совсем недавно, несколько лет назад, практически нулевой. Сейчас (я уже приводил эти цифры) мы оружие экспортируем на 14,5 миллиарда долларов, а продуктов IT-технологий — на 7 миллиардов уже экспорт. Многие высокотехнологичные отрасли являются абсолютно конкурентоспособными", - подчеркнул Путин.

О приватизации

Отвечая на вопрос о приватизации пакетов акций предприятий, принадлежащих государству, президент отметил, что делается это не потому, что не хватает денег на бюджетные расходы.

"Всё-таки это улучшает структуру экономики — приход новых собственников. Это швейцарская трейдерская компания Glencore и государственный фонд Катара", - объяснил глава государства недавнюю сделку по "Роснефти".

По его словам, появление представителей этих организаций в руководстве нефтяной компании скажется и на качестве управления.

"Что касается денег, перечислят ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5 процента пакета "Роснефти". Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объёме, уже перечислены", - добавил Владимир Путин.

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"За "Башнефть" "Роснефть" сама заплатила 300 с лишним миллиардов, а иностранцы уже перечислили свою часть — 700 с лишним миллиардов. В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5 процента "Роснефти" триллион сто миллиардов примерно", - отметил президент.

О досрочных выборах президента

На вопрос о том, будут ли досрочные президентские выборы, Путин под смех собравшихся уточнил: "В какой стране?" И чуть позже кратко ответил: "Возможно, но нецелесообразно".

Об импортозамещении

В ответе на один из вопросов речь зашла об импортозамещении. Глава государства отметил, что свои плоды этот процесс приносит.

"Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Если это было 49 с чем-то, то сейчас — 39", - сказал Путин.

Глава государства перечислил отрасли, где были сделаны "очень серьезные шаги": фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, лёгкая промышленность, тяжёлое машиностроение, дорожная техника ("она почти на сто процентов уже чисто российская", подчеркнул президент). И это не говоря про "оборонку", отметил глава государства.

О состоянии окружающей среды

Сохранение окружающей среды Владимир Путин назвал одной из важнейших составляющих государственной политики.

"Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в смысле экологии страну. Меня очень беспокоит и загрязнение, очень беспокоят огромные свалки. Мы совсем недавно на форуме Общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили", - отметил глава государства. Подчеркнув, что у правительства есть на этот счет определенный план, который будет выполняться.

О пенсиях

Президент напомнил, что в начале следующего года всем пенсионерам будут выплачены единовременно по пять тысяч рублей.

" Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5 тысяч будет даже больше, чем возможная была бы индексация в течение года", - Путин.

Глава государства подчеркнул, что с 1 февраля будет проиндексирована пенсия по старости - "на инфляцию 2016 года".

"И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии", - добавил Владимир Путин.

Об экономическом суверенитете и национальных рейтинговых агентствах

"Что касается экономической независимости, то — я уже об этом много раз говорил — это касается не только импортозамещения, это касается независимости нашей финансовой системы, это касается "пластика" и так далее, межбанковских расчётов. Много составляющих, которые мы считали незыблемыми и которые считали выведенными за рамки возможных политических разногласий. Оказалось, что это не так, и нас попросту надули: когда возникла необходимость оказать какое-то политическое давление, начали сразу использовать экономические рычаги. Поэтому мы должны это иметь в виду, особенно в оборонной сфере", - отметил глава государства.

Фото: AP

Что же касается рейтинговых агентств, то это непростой вопрос, отметил он.

Путин подчеркнул необходимость развития национальных структур. И это уже делается. Однако вопрос в том, они "должны быть абсолютно прозрачными и должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна".

О скромности

Президент призвал быть "поскромнее" представителей бизнеса, и в том числе предприятий с государственным участием.

"Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат. Это касается и премий, это касается доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей", - отметил Владимир Путин.

О дискуссии вокруг Ельцин-центра

Глава государства считает, что в дискуссиях на острые исторические темы следует вести дело к примирению, а не к нагнетанию страстей.

Сама по себе дискуссия - нормальное явление, подчеркнул Владимир Путин, "кому-то нравится, а кто-то у нас придерживается более либеральных взглядов на происходящие события и перспективы развития, кто-то более консервативных, традиционных, всегда же были почвенники и западники, вот кто-то считает себя таким почвенником…".

При этом, отметил Путин, он против того, чтобы "бесконечно обострять эти вопросы".

Об убийстве посла России в Турции

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова президент назвал "покушением" на нашу страну и на отношения двух государств.

Президент сказал, что скептически относился к заявлениям, будто российский Су-24 был сбит без приказа высшего руководства Турции.

"Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять своё мнение. Мне уже кажется, что всё возможно", - сказал Путин.

"И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, конечно, носит глубокий характер. Я сейчас не считаю себя вправе переводить на кого-то стрелки, кого-то в чём-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит", - отметил российский лидер.

Трагическое событие в Анкаре не помешает развитию отношений двух государств, подчеркнул президент. За прошедший год удавалось находить компромиссы.

"Рассчитываю, что эти компромиссы мы также успешно будем находить и в будущем", - добавил Путин.

О допинге

Разумеется, в ходе пресс-конференции не обошли вниманием тему допинга. Владимир Путин категорически отверг претензии по поводу того, что в нашей стране якобы действовала государственная система поддержки допинга.

Проблема эта есть, так же, как и в любой другой стране. Президент России подчеркнул готовность с Международным олимпийским комитетом, с ВАДА и другими международными организациями по этому вопросу.

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Президент отказался давать оценки деятельности ВАДА, поскольку это прерогатива МОК. Однако подчеркнул, что деятельность Всемирного антидопингового агентства "должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы".

По его мнению, "международная международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем" .

Глава государства выразил недоумение тому обстоятельству, что сейчас все делается в закрытом режиме.

О мощи российской и американской армий

Президент признал, что его удивили комментарии представителей нынешней американской администрации насчет мощи вооруженных сил США. По его словам, никто с этим и не спорил.

"Я (на коллегии минобороны 22 декабря — прим.) говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального — внимание! — агрессора. Это очень важно. Не случайно я об этом сказал. Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, почему он уверен в этом - это и модернизация российских ВС (и обычных вооружений, и ядерной триады), и "в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества".

О "вмешательстве" России в американские выборы

Прокомментировал Владимир Путин и обвинения американских официальных лиц в адрес Россия насчет якобы вмешательства нашей страны в избирательную кампанию в США.

По словам главы государства, таким образом действующая администрация и демократическая партия сваливает свои неудачи во внутренней политике на внешние факторы.

По словам президента, существует разрыв в представлениях элиты и "широких народных масс" в том, что такое хорошо и что такое плохо.

"То, что значительная часть, скажем, республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счёт. Вы знаете, о чём я думаю в данном случае? Я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы", - сказал Владимир Путин.

По его словам, это хорошая предпосылка для выстраивания отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Фото: AP

По его мнению, Дональд Трамп почувствовал это настроение общества и "работал именно в этой парадигме, до конца шёл".

"Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит", - добавил Владимир Путин.

Об Алеппо

Говоря об успешном завершении эвакуации из сирийского Алеппо, президент отметил, что это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция.

"Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну и при нашем самом активном участии. Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской Арабской Республики господином Асадом и его сотрудниками. Поэтому практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать", - подчеркнул Владимир Путин.

О том, когда Россия снимет санкции

Россия не была инициатором ухудшения отношений, Москва не вводила никаких санкций, лишь ответила на рестрикции, введенные против российской экономики, заявил президент России.

По словам Путина, наша страна снимет ограничительные меры только после того, как Запад первый снимет санкции.

Он также напомнил, что к ухудшению отношений с Западом привел госпереворот на Украине.

Путин отметил, что "вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств — Франции, Германии и Польши, вместо этого поддержали этот антиконституционный переворот".

Ответы президента России на другие вопросы можно посмотреть в сюжете "Правды.Ру", посвященном ежегодной пресс-конференции главы государства