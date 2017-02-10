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Автор Олег Артюков

Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина

Политика » Власть » Кремль

"Если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться", — такими словами президент России Владимир Путин начал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Речь произвела эффект разорвавшейся бомбы — и вошла в историю под названием Мюнхенской.

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Российский лидер говорил тогда о разрушении основополагающих принципов международного права, ставке на применение военной силы при разрешении конфликтов, опасности попыток построения однополярного мира, гонки вооружений, тревоги по поводу планов развертывания ПРО в Европе и многих других темах. Вопросы, которые остаются актуальными и по сию пору; может быть, даже более чем тогда — учитывая происходящее в мире.

Для понимания, почему президент России заострил внимание именно на этих темах, стоит напомнить о ситуации, сложившейся на тот момент. Причем речь отнюдь не только о международных делах.

К 2007 году наша страна сильно отличалась от государства рубежа 1990-х — начала 2000-х. Была ликвидирована самая серьезная угроза — распада государства. И, соответственно, Россия неизбежно должна была начать играть куда более активную роль в международных делах. Еще и в том смысле, чтобы обращать внимание на наиболее серьезные проблемы. Без боязни вступать в полемику по этому поводу.

Стоит вспомнить о ключевых событиях, которые предшествовали Мюнхенской речи. Это, во-первых, острый конфликт России и Запада из-за бомбардировок Югославии. Во-вторых, не менее (а то и более) серьезные разногласия из антитеррористической операции в Чеченской республике. Ситуация была такова, что нашей стране угрожали исключением из Совета Европы, а также миротворческой миссией НАТО на Северном Кавказе.

Хотя надо заметить, что российское руководство и лично Владимир Путин отнюдь не стремились к конфронтации. Кстати, именно в 2000 году российский лидер заявил о возможности вступления нашей страны в НАТО.

Существенное влияние на сближение России и США оказали теракты 11 сентября 2001 года. Тогда казалось, что угроза международного терроризма настолько серьезна, что иного пути, кроме как тесного сотрудничества между нашей страной и Западом, быть не может. Но, как выяснилось очень быстро, еще как может…

Потом было американское вторжение в Ирак, повлекшее за собой дестабилизацию всего Ближнего Востока. Были так называемые цветные революции в Грузии и на Украине — разумеется, несопоставимые по масштабу с происходящим на Ближнем Востоке. Но зато ставшие большой проблемой для нашей страны.

В середине нулевых последовало расширение НАТО. Вдобавок Вашингтон объявил о выходе из договора по противоракетной обороне — под предлогом необходимости создания щита против гипотетических ударов Ирана и КНДР.

Конечно, Мюнхенская речь Владимира Путина это не единственное, что могла в ответ сделать Россия. Просто в ней были сформулированы вопросы к западным партнерам. Фактически выступление президента России было приглашением к дискуссии.

Ответом было: "Да как он посмел?!". Заговорили о холодном душе, обрушенном на западных политиков, вспомнили про речь Черчилля в Фултоне.

"Имея огромные доходы от продажи нефти, держа под контролем поставки энергетического сырья в Европу, проводя модернизацию ядерных сил, а также выражая готовность поставлять оружие таким странам как Иран, Сирия и Саудовская Аравия, Россия может обрести статус, при котором США побоятся ступить лишний шаг, не посоветовавшись", — отмечала тогда The Washington Post.

"Владимир Путин своим крайне резким выступлением фактически бросил перчатку Западу. Он заявил, что США, ведущие незаконные односторонние военные действия, сделали весь мир более опасным. Путин провозгласил конец однополярного мира и заявил, что его строительство привело США к провалу, от которого пострадали все", — а это уже The Financial Times.

Кстати, тогдашние газетные штампы удивительно схожи с теми, что используются ныне. Разве что "огромные доходы от продажи нефти" заменены на "экономический кризис".

Призыв к диалогу Западом услышан не был. Что было после Мюнхенской речи? Расширение НАТО не остановилось. Спустя полтора года тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили решил, что удар из "градов" по ночному Цхинвалу — это самый лучший способ решить все вопросы с Южной Осетией. Затем "арабская весна", развал Ливии, гражданская война в Сирии, появление "Исламского государства" (запрещено в России). Жесточайший кризис на Украине…

Конечно, в Вашингтоне и в столицах ведущих европейских государств расскажут и покажут без проблем, кто во всем виноват. Все очень просто и удобно: мы не убийцы. А сотни тысяч человек, погибшие по всему миру за это десятилетие, это ошибки. Да, печальные, но всего лишь ошибки.

Приглашение к диалогу в 2007 году услышано не было. А поскольку для России неприемлем вариант "одного суверена" (о чем российский лидер и сказал в речи), то и действует наша страна исходя из этого принципа. Мяч был отдан другой стороне еще десять лет назад. Но там до сих пор не знают, что с ним делать.

Кстати, Владимир Путин с 2007 года Мюнхенскую конференцию более не посещал.

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