"Основное внимание - России": Реакция на Послание президента

Политики и общественные деятели обращают внимание, что в Послании президента Федеральному собранию основное внимание было уделено России. "Фокус сдвинулся с внешней политики на внутреннюю", - отметил депутат Госдумы Александр Сидякин. Комментаторы также обращают внимание на большое внимание к социальной тематике.

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Декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Шутов в беседе с Pravda.Ru:

- Мне импонирует, что в таком огромном по количеству задач документе во главу ставится вопрос развития человеческого капитала. Причем развития на принципах справедливости.

С этого, кстати, президент и начал свое послание - он поднял вопрос о справедливости, об уважительном отношении к простому человеку. Это было послание нашим властям, элитам, региональным, муниципальным - чтобы они уважительно относились к каждому человеку, к каждому гражданину.

Это по мысли президента, как мне показалось, очень важная предпосылка для развития - в том числе и социального, и экономического - нашей страны. Это новаторство в послании. И это будет иметь очень большой эффект, большой резонанс. Далее, что мне импонирует.

Очень большое внимание в послании уделено вопросам здравоохранения, вопросам образования, подготовке школьников. Большое внимание уделено науке. Причем науке не как таковой, а как предпосылке для технологического прогресса.

И здесь я увидел основные элементы той технологической политики государства, которая может привести к новому качеству состояния экономики, а именно - цифровой экономике. Об этом также сказал президент.

Другие темы послания ни в коей мере не являются менее значимыми. Но мне показалось, что эта линия просматривается: акцент на человеческом капитале как предпосылке развития. Это мне импонирует как преподавателю, профессору, ученому. Для меня это показалось очень важным.

Огромное внимание - и это действительно новаторство - (было) уделено некоммерческим организациям. Тем организациям, которые могли бы развивать социальные проекты. Здесь президент критиковал губернаторов, которые вместо того, чтобы поддерживать некоммерческие организации с их социальными проектами, делают акцент по старинке различного рода казенные учреждения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин в беседе с Pravda.Ru:

- Сразу отметил для себя, что Послание было обращено на проблемы внутрироссийские. Фокус сдвинулся с внешней политики на внутреннюю. Послание было адресовано, безусловно, в будущее. Это задачи, которые перед всеми нами стоят.

Не ревизия прошлого, а именно послание в будущее. Президент говорил о примирении поколений, о том, что не нужно переоценивать историю - какая бы она не была, она была наша. И нужно относиться с уважением друг к другу.

Очень много говорилось о проявлении уважения друг к другу. Любая несправедливость воспринимается очень остро. Поэтому общество отторгает хамство, чванство. Нужно всем нам от этого избавиться. Отрадно, что президент «Единую Россию» поздравил с пятнадцатилетием - это мне было очень приятно.

Очень важным мне кажется фактор отрицания цензуры, свобода мысли должна остаться основополагающей, никто не может никому навязывать какие-то идеи, убеждения.

И пересмотр социального сервиса, поддержка НКО, выполнение со стороны НКО ряда государственных, муниципальных функций, поддержка гражданской активности, волонтерство, тиражирование проектов типа «Сириуса», где талантливая молодежь будет получать и гранты, и возможности работы, лабораторные исследования, поддержка IT - это все крайне важно, мне кажется.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников в беседе с Pravda.Ru:

- Послание президента это особое для страны событие. Задается определенный вектор, и не только задается, сразу же пошло движение: поручения правительству, потом появляются государственные программы, а потом уже начинается механизм действий.

Хорошим примером является сельское хозяйство, наш агропромышленный комплекс. Когда сначала президент сказал, что надо накормить собственный народ, думать, как экспортировать продовольствие в другие страны и зарабатывать. Государственная программа пошла, и сегодня уже президент в послании отмечает большой вклад тружеников села. И очень важная, потрясающая цифра: экспорт продовольствия из России превышает экспорт от продажи вооружения. И это очень важный показатель, который свидетельствует о том, что так Послание работает.

Очень важно из прозвучавшего, что банки должны думать про экономику, производство, а не про собственные доходы и прибыли, что надо развивать собственную доходную базу. Мы, конечно, видим, как это все направлено в будущее, на перспективу. Мы не должны топтаться и смотреть, какие проблемы сейчас. Они есть, их не мало. Но мы должны быть устремлены вперед, думать, как развивать державу. Это мы почувствовали от того настроя, который был в выступлении нашего президента.

Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (в эфире телеканала "Россия-24"):

- В своем Послании президент обозначил эти точки развития... Президент сказал, что у нас сегодня колоссальные внутренние резервы. Нам необходимо сегодня эти внутренние резервы реализовать.

Очень важно, что Послание более чем на две трети было направлено на внутреннее наше развитие, внутреннюю нашу политику. Я бы хотел это охарактеризовать как послание-оптимизм, послание-развитие.

Председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин (цитата по сообщению ТАСС):

- Величие страны в современном мире определяется уровнем и качеством жизни, мощью экономики, способностью создавать высокие технологии. Армия имеет огромное значение, но все-таки, если мы говорим о положительных, о неких позитивных примерах, моделях, к которым все стремятся, то (они), в первую очередь, опираются на экономическое развитие. А экономическое развитие в ХХI веке - это человеческий капитал.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров (цитата по сообщению ТАСС):

- Фокус (Послания) вовнутрь, а не вовне. Это то, чего народ активно ждал. С одной стороны, привыкание есть, с другой - уставание есть от метафоры "Советская республика в кольце фронтов". Теперь главный "фронт" - внутренний, экономический и социальный, и 80 процентов по этой теме - это правильный фокус".

Путин говорит про развитие, показывает направления и фиксирует, что это не просто болтовня, а показывает, как уже были достигнуты результаты, которые казались недостижимыми. Он пытается вдохнуть уверенность в людей.

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов (цитата по сообщению на сайте oprf.ru):

- Из многих важных вещей, о которых было сказано сегодня, для меня, как для секретаря Общественной палаты РФ и сопредседателя ОНФ, главным было большое внимание, уделенное человеку, и не просто в программах и проектах. Это и дворы, и благоустройство территорий.

Много внимания в Послании было уделено медицине, и озвученный вопрос о санитарной авиации не раз до этого поднимался ОНФ.

Акцент на человека, на быт, на то, что нас окружает, это очень серьезный посыл, я уверен, что в эту работу включатся и ОНФ и активисты, а у нас в последние годы активизм растет.

Второе, я не могу не порадоваться, что Владимир Путин уделил большое внимание гражданским активистам и волонтерству. И то, что уже к деятельности таких институтов гражданского общества, как Общественная палата, ОНФ, Роспатриотцентр, Росмолодежь добавится участие Агентства стратегических инициатив, говорит о том, что поддержка волонтеров выходит на новый уровень.

Нельзя не сказать про экономику. Я всегда говорил, что кризис и санкции - это время возможностей, и страна показала, что действительно мы можем эти возможности использовать. Подтверждением этого служит и рост сельского хозяйства, и мы услышали цифры об экспорте айти-продукта, о чем раньше говорить не приходилось, - все это говорит о том, что мы можем мобилизоваться, использовать эти резервы и скрытые возможности.

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая (цитата по сообщению на сайте oprf.ru):

- Очень важно, что президент России дал прямое указание главам регионов о поддержке центров одаренных детей. Действительно, достижения России всегда базировались на уникальности талантов. Мы все помним и мальчика из Холмогор, которому было суждено стать основателем Московского университета. Государство обязано создать условия, чтобы дарования из российской глубинки получили шанс реализоваться в жизни. Ведь именно они становятся двигателями развития нашей страны.