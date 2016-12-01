Десять главных тем Послания президента

Президент России Владимир Путин 1 декабря обратился с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно стало 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

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По традиции, мероприятие проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания пригласили членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, глав Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководителей регионов, глав основных конфессий и представителей СМИ.

Нынешнее Послание президента продлилось 69 минут и не менее десяти раз прерывалось аплодисментами.

Про общество

В начале глава государства напомнил о прошедших выборах. Глава государства подчеркнул, что курс России на развитие институтов демократии, политической системы, повышении конкурентности на выборах оправдан и будет продолжен.

Владимир Путин отметил, что никто не может запретить открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах экономики и политики.

"Хочу особо подчеркнуть, и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию", - сказал Путин.

Он отметил, что, когда идет речь о солидарности, единстве, - имеется в виду "осознанная, естественная консолидация граждан ради успешного развития России".

"Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной работы идут состязания амбиций и бесплодные препирательства? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства?" - отметил президент.

Про здравоохранение

За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил он. "Проблемы в здравоохранении сохраняются", - констатировал при этом Путин. Бывают случаи, что оборудование есть, а как им пользоваться - врачи не знают, отметил глава государства.

Владимир Путин уделил особое внимание внедрению информационных технологий в работе медучреждений и предложил в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному интернету все больницы и поликлиники в стране.

Про образование

От проблем здравоохранения Владимир Путин в Послании Федеральному собранию перешел к вопросам образования.

Глава государства особо подчеркнул, что "у нас нас не должно остаться школьных зданий в ветхом и аварийном состоянии".

По словам Путина, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. Однако он отметил, что программы нужны не только в школах, но и, например, в театрах.

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Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи, ставить цели и добиваться их, заявил президент.

В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип - каждый ребенок, подросток одарен, подчеркнул Путин.

Про волонтеров и НКО

Глава государства в Послании также затронул тему развития волонтерского движения и некоммерческих организаций.

Путин попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив заняться предметной поддержкой волонтерских движений и некоммерческих организаций. Глава государства отметил важность развития различных форм волонтерского движения.

Говоря о работе некоммерческих организаций, президент напомнил о недавно принятых законах по поддержке социально ориентированных НКО. И обратился к губернаторам и чиновникам, присутствовавшим в зале. "Я прошу вас, не жадничайте", - сказал президент, призывая поддерживать некоммерческие организации и волонтерские движения.

Путин поручил правительству завершить формирование правовой базы для деятельности НКО.

Президент призвал представителей власти не прятаться в кабинетах и идти навстречу народной инициативе.

Про развитие отраслей экономики

Глава государства отметил прекращение спада в реальном секторе экономики и рост промышленного производства.

По словам президента, спад в российской экономике в 2016 году составит 0,3 процента. А инфляция по итогам текущего года будет ниже шести процентов.

Откладывать развитие "на потом" Россия позволить себе не может, подчеркнул российский лидер.

Отдельно Владимир Путин отметил успехи агропромышленного комплекса. "АПК - успешная отрасль, которая кормит страну", - подчеркнул президент.

Проблемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно, эту область экономики называли "черной дырой", но оказалось, что это не так, подчеркнул Владимир Путин, отметив успешное развитие области.

Экспорт сельхозпродукции в нынешнем году даст 16,9 миллиардов долларов.

Доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы государства от продажи вооружений, заявил президент России.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки сельхозпроизводителей.

Что касается оборонно-промышленного комплекса, то здесь президент отметил существенный рост производительности труда - 9,8 процентов. Путин заявил, что долю гражданской продукции в ОПК надо повысить с 16 до 50 процентов в 2030 году.

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Президент также отметил успешное развитие IT-отрасли в России, подчеркнув, что он доволен темпами роста в этой сфере. Глава государства предложил продлить льготы для IT-компаний до 2023 года.

IT-отрасль должна стать одной из ведущих отраслей, заявил Владимир Путин.

Про налоги

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию поручил правительству к маю следующего года разработать предметный план действий до 2025 года, дабы наша страна нарастила позиции в глобальной экономике.

"У предпринимательского сообщества есть запрос на расширение экономических свобод, необходимых для развития малого и среднего бизнеса", - заявил президент.

По словам главы государства, налоговая система должна работать на главную цель - стимулирование деловой активности.

Президент поставил задачу рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, до 2018 года принять все поправки в Налоговый кодекс.

Владимир Путин также потребовал обеспечить устойчивость бюджетной системы и ее независимость от цен на углеводороды.

Про поддержку предпринимателей

Глава государства отметил, что в течение следующего года необходимо четко определить статус самозанятых граждан, чтобы дать им спокойно работать.

Говоря о ситуации с малым и средним бизнесом, Владимир Путин подчеркнул необходимость кардинального повышения прозрачности контрольно-надзорных органов.

Про борьбу с коррупцией

Затронув тему борьбы с коррупцией, президент выступил против того, чтобы правоохранительные органы поднимали шум по поводу резонансных дел. "Борьба с коррупцией - это не шоу", - подчеркнул Владимир Путин.

"До решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека", - подчеркнул президент.

И особо отметил что абсолютное большинство госслужащих - честные и порядочные люди, работающие на благо страны.

Про науку и цифровые технологии

Глава государства подчеркнул важность развития цифровых технологий, отметив, что страны, которые этим занимаются сейчас, будут иметь преимущество в дальнейшем. При этом, отметил Владимир Путин, необходимо учитывать риски и укреплять защиту от киберугроз.

Президент также отметил, что фундаментальная наука должна служить мощным заделом экономического роста. Он предложил ввести долгосрочное финансирование научных исследований и обновить линейку научных грантов.

Надо превратить исследовательские и научные заделы в успешные коммерческие продукты, подчеркнул Владимир Путин.

Про внешнюю политику

В ходе Послания Владимир Путин отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами.

Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

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Продолжая внешнеполитическую тему, глава государства подчеркнул, что "мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья.

"Мы не допустим ущемления наших интересов, мы будет развиваться самостоятельно без указок и подсказок извне. Мы настроены на диалог", - сказал Владимир Путин. Президент отметил, что Россия готова к серьезному диалогу по созданию устойчивой системы международных отношений.

Говоря об активной восточной политике России, Владимир Путин отметил, что она продиктована не конъюнктурными соображениями, а долгосрочными национальными интересами и глобальным развитием.

Президент отдельно отметил стремление нашей страны к развитию отношений с Китаем и Японией, а также выразил надежду на установление нормализацию отношений с США при администрации нового президента, Дональда Трампа).

Путин остановился на действиях российских военных в Сирии, заявив, что армия и флот России доказали возможность успешной работы вдали от постоянных мест дислокации. Глава государства поблагодарил военнослужащих.

"В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас сильнее. Помогли выявить те пути, по которым следует идти более настойчиво", - отметил Путин.

"Будущее страны зависит от нас, от всех граждан. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня", - заключил президент.