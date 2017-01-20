"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться

Решение Конституционного суда РФ о невозможности исполнения решения ЕСПЧ насчет выплаты компенсации акционерам ЮКОСа негативно воспринято на Западе. Впрочем, едва ли можно было ожидать даже не другой реакции, а хотя бы попытки понять, почему подобное решение было принято.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", - огласил 19 января решение глава КС Валерий Зорькин.

По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога."Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", - было сказано в тексте постановления. Вместе с тем, глава КС призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Валерий Зорькин также сообщил, что двое судей КС могут выступить с особым мнением (которое в том числе может и не совпадать с мнением коллег).

В пятницу решение суда прокомментировал комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. По мнению которого, решение российского Конституционного суда имеет далеко идущие последствия.

"Предотвращение осуществления судебного решения Европейского суда по правам человека ослабляет гарантии для частных лиц и компаний недопущения возможных государственных злоупотреблений", - считает Муйжниекс.

По мнению комиссара Совета Европы, решение Конституционного суда "ставит под угрозу саму целостность и легитимность системы Европейской конвенции о правах человека, так как посылает сигнал о том, что стандартами демократии, прав человека и верховенства закона, под которыми государство подписывается при вступлении в Совет Европы, можно пренебречь по желанию".

"Поэтому я настоятельно призываю российское правительство и парламент изменить федеральный закон, который дает Конституционному суду Российской Федерации возможность запретить выполнение решений Страсбургского суда", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы европейского комиссара по правам человека.

Стоит заметить, что примерно в том же ключе прокомментировал в четверг решение суда директор по связям с общественностью Group Menatep Limited Джонатан Хилл. По его словам, решение суда "подтверждает то, что мы и до того знали: Россия ни перед чем не остановится, чтобы подорвать демократические институты".

РФ "снова демонстрирует крайнее пренебрежение к верховенству права, нарушая Европейскую конвенцию о правах человека и гарантии каждого человека на свободу и справедливость". "Конвенция ясна: каждый подписавший должен уважать решения ЕСПЧ и выплачивать любые назначенные им компенсации. Здесь не может быть оговорок или возражений: таковы правила и они являются безусловными",- заявил Хилл "Коммерсанту".

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство 1,866 миллиарда евро. В российском министерстве юстиции заявили, что не считают это решение справедливым и беспристрастным. Ведомство направило в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.

Ну а теперь относительно закона, отменить который призвал Нилс Муйжниекс. В июне 2015 года 93 депутата Госдумы от всех парламентских фракций направили в Конституционный суд запрос с просьбой разъяснить, в какой части решения Европейского суда по правам человека могут быть применимы на территории нашей страны, если касаются конституционных норм и решений КС.

Как пояснил тогда первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Тарнавский ("Справедливая Россия"), которому было поручено отстаивать мнение депутатов при рассмотрении запроса в Конституционном суде, его коллеги обратили внимание, что ряд вердиктов ЕСПЧ "вступают в противоречие с нормами Конституции России и решениями КС РФ".

Парламентарий не исключал, что "в условиях сегодняшнего противостояния со многими странами Европы допускаем, что отдельные решения ЕСПЧ в отношении РФ могут носить совершенно предвзятый характер" и "они выносились с учетом двойных стандартов и во вред России с использованием не только правовой, но и политической составляющей".

Спустя месяц после обращения депутатов Конституционный суд постановил, что будет решать вопрос об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека по каждому делу индивидуально - и решения ЕСПЧ будут подлежать исполнению только с учетом признания верховенства конституции России.

"Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет Конституции", - сообщил судья Сергей Маврин основную мысль решения КС.

Соответствующий закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации и подписан президентом России в декабре 2015 года.

Стоит заметить, что вообще-то Россия отнюдь не одинока в стремлении четко обозначить рамки отношений с ЕСПЧ.

Но это отнюдь не самое главное. Вопрос в приоритетах, дискуссии идут не первый год. И вполне понятно, что стремление избавиться от ограничения суверенитета воспринимается в штыки.

Правда, в основном звучит только пропаганда. Внятных аргументов - почему, к примеру, Россия должна отказаться от закона - от тех же представителей Совета Европы пока нет. И не факт, что будут.

Что, конечно, никоим образом не исключает давления на нашу страну. И вопрос в том, насколько последовательно Россия готова этому противостоять. И реальны ли в данном случае компромиссы.