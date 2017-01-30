"Не любой ценой" или "уступить": На что готовы россияне ради отмены санкций

Вопрос отмены - или, напротив, продления - санкций против России является одним из наиболее активно обсуждаемых. Но для наших сограждан эта проблема не относится к числу приоритетных.

На Западе давно уже слышны голоса тех, кто сомневается в эффективности санкций. "Простите, ненавистники, но Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией", - это цитата одной из недавно опубликованных в Forbes статей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время недавнего визита в Москву заявил, что за три года антироссийские санкции нанесли его стране ущерб на 6,5 миллиарда долларов. По его словам, это чувствительная потеря, так как годовой экспорт Венгрии оценивается в 90 миллиардов долларов.

Его итальянский коллега Анджелино Альфано заявил в интервью La Stampa, что Европе вместе с США необходимо принять решение по отмене антироссийских санкций. По его словам, ситуация напоминает оплаченный Римом счет за услуги ЖКХ, которыми пользуется Вашингтон. Министр считает, что США, больше всех настаивающие на санкциях, идут на примирение, а те, кто оплатил за санкции значительный счет - ЕС, в том числе Италия - "остаются у них в заложниках".

Рассуждения итальянского министра представляются спорными - все же говорить о том, что "США идут на примирение" несколько преждевременно. Да и сам аргумент выглядит странно, учитывая, что Италия суверенное государство. И, как и вышеупомянутая Венгрия, вполне могла бы блокировать продление санкций. Но не делает этого, ссылаясь на "европейское единство" (так же, как и Венгрия, и другие критики санкций).

Наконец, напомним о сообщениях СМИ про якобы подготовку администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа указа об отмене антироссийских ограничительных мер. В Вашингтоне, впрочем, заявили о поспешности подобных сообщений.

Но в первую очередь все же надо ориентироваться на то, как в России относятся к санкциям. Точнее сказать, что по мнению наших соотечественников надо сделать, дабы ограничения были сняты.

Как выясняется из опроса "Левада-центра", идея поиска компромисса и согласия на уступки популярностью не пользуется.

Поддержали такой вариант 23 процента участника опроса, проведенного 20-23 января нынешнего года (опрошены были 1600 человек).

Большинство россиян - 67 процентов - считают, что необходимо продолжать свою политику, невзирая на давление Запада.

При этом 62 процента участников опроса согласились с мнением, что России нужно настраиваться на жизнь в условиях санкций. Мнения - что России нужно стремиться к снятию санкций - придерживаются 26 процентов респондентов.

Стоит отметить, что число приверженцев самостоятельной политики остается относительно стабильным на протяжении двух с половиной лет - от 67 до 75 процентов (судя по данным опросов, которые проводились с интервалом в один-три месяца). Равно как и число людей, придерживающихся противоположной точки зрения - от 17 до 24 процентов.

В общем, данные вполне однозначные и каких-то трактовок не предполагающие. И надо отметить, что сторонников сохранения и ужесточения санкций - а такие есть и в России - это едва ли приятная новость.