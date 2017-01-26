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Автор Редакция рубрики "Политика"

"Радикальные реформы сейчас? Россию могут просто смять"

Политика » Власть

Россия повлияла на выборы более чем в 20 странах, заявил на слушаниях в американском сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. Что это за страны, каким образом "региональная держава" с "разорванной в клочья экономикой" смогла это сделать? На соседний слабой Украине, следовательно, не смогли вмешаться, а в величайших США смогли?

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Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Мало того, этой пропаганде вторят европейские "стратеги". Экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил на TV3, что на грядущие выборы в органы самоуправления будет оказано влияние со стороны России.

А депутат Национальной ассамблеи Франции Мари Ле Вернна страницах Libération высказала мысль, что Парижу стоит отнестись всерьез к угрозе российского вмешательства в выборы в 2017 году: "Подобное вмешательство было бы не просто недопустимым для нас, демократов, привыкших к законности и искренности нашего выборного процесса, но главное — оно бы значительно усилило чувство недоверия, которое испытывает по-прежнему большое количество французов".

По мнению Ле Верн, Франция не смогла бы выйти из гражданского кризиса, поэтому демократию нужно защищать так же усердно, как и обеспечивать безопасность французских граждан.

Может ли Россия как-то может влиять на выборы в сильнейших мировых державах? Или дело вовсе не в России? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

- В последнее время на Россию обрушились обвинения в том, что она влияет на выборы в других странах. Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер вообще назвал конкретную цифру такого вмешательства. Как могла Россия это сделать?

— Надо рассматривать подобные заявления как одну из частей информационной войны, которая ведется против нашего государства. В ней есть несколько фронтов. Совсем недавно громыхал фронт на Юго-востоке Украины, потом сирийский фронт. Сейчас те тектонические сдвиги, которые происходят в политическом пространстве Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, естественно, фактически застали врасплох политическую элиту, которая находилась там у власти на протяжении последних десяти лет.

Естественно, очень удобно свалить всю вину за провалы собственной партии не на свои некомпетентные действия, не на неэффективную избирательную кампанию, а на Россию, которая является корнем всех зол. Об этом говорит ВВС, CNN и другие средства массовой информации, которые в большей степени формируют общественное мнение в глобальном смысле, потому что обладают глобальной информационной монополией.

Естественно, очень просто выставить Россию причиной всех бед. И самое показательное, что когда эти заявления достаточно на высоком уровне высказываются, никаких аргументаций, доказательств, фактов не приводится. В общем-то, это — излюбленный инструмент в ведении информационной войны, когда с помощью информационного фейка, вброса общественное мнение начинает будоражиться.

Ссылаются на так называемую секретную часть доклада, который сделали несколько специальных служб Америки — АНБ, ЦРУ и ФБР. Но даже в самих Соединенных Штатах Америки слышатся голоса, что это всего лишь элемент информационной войны. Причем это мы слышим со стороны избранного президента — Дональда Трампа, который тоже стал жертвой этой информационной агрессии еще в начале своего предвыборного пути.

Влиятельные представители бизнес-кругов, генералы-отставники и действующие генералы, представители спецслужб, и демократы, и республиканцы, так называемые "ястребы" до сих пор считают, что восстановление отношений с Россией является ущербом для национальных интересов Соединенных Штатов Америки.

С этим не согласен Дональд Трамп, и он постепенно, планомерно посылает свои сигналы Москве о том, что готов договариваться. Но вместе с тем, несмотря на то, что Дональд Трамп — новоизбранный президент, та политическая элита, которая не принимала его и его внешнеполитическую повестку, осталась и по-прежнему очень влиятельна.

Поэтому, мне кажется, нас ждет очень интересная четырехлетка. И первый год будет определяющим. Я не жду кардинальных изменений в первый же месяц президентства Дональда Трампа, потому что его резкие шаги могут быть выставлены в общественном мнении как предательство национальных интересов. Но тем не менее, смена тренда уже заметна. Дональд Трамп считает Россию важным государством и нашего лидера сильным политиком.

— Трамп приводит к власти в Белый дом людей, которые заинтересованы в развитии бизнеса с Россией. Что вы можете ответить на это? И действительно ли у Трампа просматриваются некие бизнес-интересы в России?

— Ничего удивительного в этом нет. Во-первых, сама предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки функционирует по своим определенным законам. И очень часто те заявления, достаточно интересные и неожиданные, которые можно слышать во время избирательной кампании от одного кандидата, могут совершенно отличаться от его же заявлений в другом штате.

Во-вторых, что касается команды Дональда Трампа и его ставленников, которые по сообщению некоторых средств массовой информации определенных кругов в Соединенных Штатах Америки имеют бизнес-интересы, связанные с Москвой, это — абсолютно ангажированная точка зрения. Во-первых, если мы послушаем, например, как Рекс Тиллерсон выступал в Конгрессе совсем недавно, то увидим, что этот человек был поставлен на эту должность благодаря своим профессиональным качествам.

Он на протяжении достаточно долгого времени занимал самый главный пост в мощной нефтяной компании Exxon mobile. И естественно, он обладает обширным опытом, в том числе, в политической сфере. Что касается его высказываний в отношении России, то тут тем более мы видим, что в общем-то, он говорил о том, что с Россией, безусловно, необходимо считаться, но и показывать ей силу, делать так, чтобы она не ущемляла интересов США.

Политическая система Соединенных Штатов Америки была во многом эффективна на протяжении долгих лет, благодаря тому, что на ключевых позициях в государственном управлении были настоящие профессионалы. Чего, кстати, нельзя сказать об уходящей администрации Барака Обамы. Мы видим, что во внешней политике Соединенные Штаты Америки себя полностью дискредитировали.

В тех регионах, где у них исторически были очень сильные позиции (взять тот же Ближний Восток), они потеряли сразу несколько ключевых союзников. Сейчас достаточно напряженные отношения у Соединенных Штатов Америки с Саудовской Аравией. Чуть ли не полностью разорваны отношения с Турцией, которая, являясь членом НАТО, всегда была стратегическим партнером, и естественно, помогала Соединенными Штатам Америки свои национальные интересы в этом регионе проводить.

Мы видим, что даже в Сирии, которая, казалось бы, должна была пасть под ударом транснационального терроризма в лице ИГИЛ и других террористических группировок, у Соединенных Штатов Америки не получилось добиться никаких успехов, в отличие от той же Российской Федерации.

— Каковы интересы России, в том числе в отношениях в США, и главное — внутри страны?

— На уровне политической элиты, которая является главным локомотивом преобразований в стране, консенсуса у нас так до сих пор и нет. С другой стороны, есть достаточно ясная позиция нашего президента о том, что в этой санкционной войне, когда российским чиновникам и бизнесменам отказывают во въезде, они должны сделать выбор: либо вы остаетесь со страной, либо вы там. Это — уже хороший сигнал.

Мне кажется, просто в настоящий момент революционных скачков просто по определению в нашем государстве быть не может. Надеюсь, что мы находимся на этом эволюционном пути, но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы эта эволюция скорее протекала, а не десятки и сотни лет. Даже представители либерального лагеря уже говорят о том, что Россия застоялась и скачок необходим. В этом мы все сходимся. Но конечно, методы и инструменты предлагаются разные.

Та команда, которая сейчас ответственна за макроэкономическую сферу, к сожалению, не вполне национально ориентирована. Это — еще одна проблема. В России до сих пор не в полной мере сложилась национальная элита, необходима, так сказать, ренационализация элит. Люди, которые обладают значительными полномочиями в сфере государственного управления, капитаны бизнеса, должны быть национально ориентированы, на развитие государства в целом, а не на свою лишнюю прибыль.

Мы прекрасно помним все, что были планы наших западных коллег натравить на нас нацистов, но тем не менее, у нас достаточно спокойно. Сейчас различные провокации и создание точек нестабильности по периметру нашего государства ослабевают. Надеюсь, ситуации еще улучшиться. Учитывая все эти внешние угрозы, мне кажется, что мы выжидаем благоприятное время для того, чтобы начать форсированное реформирование, в том числе своей экономики. Потому что если мы сейчас это не начнем, нас могут просто смять.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Юрий Кондратьев

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