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Автор Олег Артюков

Не время для митингов: почему в России не любят протесты

Политика » Власть

Две трети граждан России (67 процентов) полагают, что демонстрации и акции протеста неэффективны в плане воздействия на политику властей. В прошлом году тех, кто придерживался подобной точки зрения, было меньше — 60 процентов. Что изменилось за пять лет после массовых выступлений зимы 2012 года?

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Эффективным способом воздействия на власти митинги счел каждый пятый участник опроса, что на 11 процентов меньше, чем в 2016 году, отмечается в опросе "Левады-центра".

Если митинги не являются способом решения проблем, то какие тогда еще существуют рычаги? Обращение в судебные органы — сказали 16 процентов участников опроса. По 11 процентов респондентов вспоминили об обращениях в органы исполнительный власти или средства массовой информации. Девять процентов считают, что эффект будет, если поддержать на выборах определенные политические силы. Семь процентов полагают, что стоит активнее участвовать в общественной деятельности. Совсем малое число участников опроса — четыре процента — полагают, что эффективным способом решения проблем является участие в протестных акциях. При этом 27 процентов участников опроса считают, что сейчас нет какого-либо действенного метода.

В очередную годовщину протестов социологи поинтересовались у участников опроса отношением к массовым акциям конца 2011-го — начала 2012 года. Более половины участников опроса — 54 процента — сказали, что не поддерживают эти акции, о поддержке сказали 26 процентов, не определились 20 процентов опрошенных. По мнению 35 процентов участников опроса, протесты пятилетней давности "не имели серьезного влияния на жизнь России", а лидеры оппозиции "показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества "снизу" (об этом сказали 18 процентов участников опроса).

По восемь процентов опрошенных полагают, что в результате тех акций "люди почувствовали солидарность разных социальных слоев", "протестующие получили поддержку широких слоев населения России", "власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы оказались имитацией и началось "закручивание гаек". Еще 24 процента затруднились с ответом. Опрос был проведен 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.

Стоит напомнить, что зимой 2012 года проходили не только массовые протестные акции "креативного класса", но и их оппонентов, которых Юлия Латынина презрительно обозвала "анчоусами". Но по поводу тех митингов и шествий опросов социологи по каким-то причинам не проводят.

Следует напомнить также, что уж если и говорить про "массовые акции", то характерны они были прежде всего для Москвы и в меньшей степени для Санкт-Петербурга (ну и еще пары-тройки крупных городов). Поэтому ничего удивительного в данных нынешнего опроса нет. Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", не видят ничего странного в том, что у людей снижается интерес к митингам.

"Та пора, когда этот инструмент использовался достаточно часто и в некоторых случаях считалось, что он эффективный, уже давно прошла. Сейчас люди понимают, что подобные меры, как правило, не очень действуют. Другой важный момент — они считают, что это крайняя мера, когда степень эмоционального недовольства плещет через край", — сказал "Правде.Ру" руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

По мнению политолога, люди считают более эффективными другие методы, в частности различные форматы диалога с теми, кто принимает решения. "В этом смысле, население достаточно четко понимает моменты, связанные с возможностью все-таки добиться результатов. Люди достаточно практичны, они понимают, что надо использовать те инструменты, которые реально воздействуют на тех, кто может принять решение", — отметил эксперт "Правды.Ру".

Анатолий Гагарин полагает, что самыми эффективными способами воздействия на власть в настоящее время являются различные форматы общественного диалога. "Причем даже не общественные слушания, которые чаще всего превращаются в профанацию, к сожалению. Это диалог, в котором могут эффективно участвовать общественные палаты", — считает он. Еще один вариант — развитие экспертных клубов.

"Мы сейчас создаем или уже даже создали в некоторых регионах Уральского федерального округа экспертные клубы, в которых принимают участие специалисты, политологи, социологи, политические деятели. Они могли бы вырабатывать определенные рекомендации для всех участников диалога: для власти, для общественников, для населения и, в том числе, для СМИ", — сказал эксперт "Правды.Ру".

"Надо рассматривать в каждом конкретном случае, что такое — эти митинги. На сегодняшний день, к сожалению, у нас идет такая штука, что по любому вопросу митингуют, а потом выясняется, что лидеры подобных акций — безыдейные люди, для которых самое важное — кто у них главный", — сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора Международного центра развития регионов Олег Столяров.

По его мнению, проблема с непопулярностью акций протеста кроется еще и в самой оппозиции, которая дискредитирована "борьбой за власть внутри себя". "Митинг — это открытая концентрация народных усилий на какой-то идее. А если идеи нет, чем массы владеют? Это не митинг, это бунт, бессмысленный и беспощадный", — заключил в интервью "Правде.Ру" политолог.

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