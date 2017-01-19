"Санкции показали, что нам пора жить своим умом"

Пошли ли на пользу России санкции и какие выводы стоит из них сделать нашему правительству — мнение декана Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталия Третьякова (фрагмент эфира видеоканала Pravda.Ru).

— Нашу внутреннюю экономическую политику я оцениваю критичнее Путина. В истории с внешней политикой он продемонстрировал, что нужно просто поставить себе цель — из подчиненного, из слуги превратиться в лидера этого мира, и это достигается.

То же самое нужно сделать и в экономике: здравый смысл подсказывает, что в любом городе есть 20 предприятий, одни из них работают хорошо, какие-то не очень хорошо, а какие-то совсем плохо. И на одно из них приходит новый человек: он или назначается, или избирается, я не знаю. И предприятие начинает работать гораздо лучше, чем до того. Это же мы все знаем, так происходит в любой организации — на телеканале, в газете, в театре, на заводе. Был один — все было плохо, пришел другой, и все стало гораздо лучше.

Вот, Шойгу или Рогозин. Пришел Шойгу — и вдруг армия, которую все критиковали, стала предельно эффективной. Пришел Рогозин — и наши оборонные предприятия вдруг стали и деньги получать, и выпускать самолеты, и так далее.

Это просто примеры того, чего можно добиться и в экономике, и в политике, и в военном деле, поменяв людей. И здесь у меня главная претензия к Путину.

И, кстати, о санкциях. Пусть наши банки сами крутятся. Банковская деятельность, которая идет за счет получения западных кредитов — это не совсем банковская деятельность. Кредитуем тем, что берем у других в кредит.

При Сердюкове была тема относительно экономики: наши вооружения устарели, а на Западе передовые беспилотники, винтовки. Поэтому давайте лучше итальянские боевые машины для пехоты закупать. С "мистралями" было то же самое.

Но потом западники ввели санкции и сказали — шиш вам, а не боевые машины. И тут оказалось, что наше вооружение, о котором еще недавно говорили, что оно плохое, устарело, чуть ли не при Николае II сделано, не хуже, а лучше. Это от чего? От того, что санкции ввели.

А если бы не ввели санкции, то так бы сейчас и рассуждали, что лучше итальянский бронетранспортер или российский. Потому что денег заводам не давали. Говорили — давайте закупим их по тендеру в Италии, там дешевле и так далее.

Та же самая ахинея происходила и с банками. Я понимаю, что политическое руководство, не может публично рассуждать обо всем на свете. Но дело в том, что действительно банки и те деньги, которые в них циркулируют, снабжают, худо ли, хорошо ли, всю экономику России, все предприятия, от мелких до больших, до частных лиц.

И если вдруг некий политик примет некое решение, которое будет противоречить интересам тех, кто держит эти банки или ими руководит, то они, сговариваясь или не сговариваясь, могут создать за два-три дня в экономике такую ситуацию, что этот президент на коленях к ним приползет и скажет — нет, ребята, извините, я ошибся. Они могут свергнуть его не путем государственного переворота, не заскочат с автоматами в его кабинет — они создадут в экономике ситуацию, когда народ завопит и нужно будет срочно проводить новые выборы. И возникнет на волне этого стихийного гнева какая-нибудь фигура экстраординарная, как в свое время Ельцин.

Но исходя из этого, утверждать, что нашу банковскую систему нельзя настроить таким образом, чтобы она лучше обслуживала нашу экономику и меньше зависела от западных кредитов неправильно — просто нужно других банкиров завести.

Мы фактически открыли рынок страны в этом мире для кого угодно, для любых компаний, при том, что наши собственные компании, включая банки, были очень слабые. И не хотели менять эту политику. А когда ввели санкции, вынуждены были наконец-то работать на интересы своего товаропроизводителя. Отчего выиграл и я лично как товаропотребитель.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!