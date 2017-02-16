Валерий Шанцев: "С Америкой и Европой у нас все хорошо"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал об экономическом и социальном развитии области, приоритетных проектах и перспективных направлениях. Край снова, как в XIX веке, становится "Карманом России" и развивает передовые технологии, в том числе ядерные и космические. Автомобилестроение снова выходит на передовые рубежи. Расположенная в самом центре Европейской части страны территория приобретает еще более важное транспортное значение.

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Чтобы область экономически развивалась, приходится проводить очень много встреч, и никогда нельзя заранее предсказать результат. Есть какая-то ваша личная статистика соотношения ваших встреч и мероприятий и уже полученного результата?

Да, по моим данным, если один из десяти проектов, которые мы обсуждаем, реально реализован, то это уже хорошо.

Как у вас складываются внешнеэкономические отношения с Западом во время санкций? Ведь с Европой традиционно были серьезные экономические связи.

С американскими компаниями у нас успешно развивается сотрудничество, да и с Европой нормальные отношения. Инвесторы из Германии, Нидерландов, Франции, Норвегии и других стран идут к нам. С норвежцами мы построили мощнейший свинокомплекс, сейчас они строят уже второй. С Германией тесно сотрудничаем. Volkswagen занимается контрактной сборкой автомобилей на нашем заводе ГАЗ. Мы туда привлекли с их помощью немало контрагентов на автомобильные компоненты. И все больше и больше эти контракты разрастаются. У нас присутствуют Siemens и компании по теплоэнергетическому оборудованию. Сейчас они участвуют в конкурсе, наверняка будут работать по высокоскоростной магистрали, а первый этап проекта будет Москва — Нижний Новгород.

Французская фирма Onduline, занимающаяся производством кровельных материалов, уже третью очередь предприятия делает. Фирма Saint-Gobain, известный во всем мире производитель гипса, построила у нас завод и сейчас всерьез занимается карьером... То есть от нас никто не ушел и не собирается уходить.

Нижний Новгород всегда был автомобилестроительным и вообще научно, индустриально и технологически развитым регионом. Можно ли возродить автомобильное производство в таком же объеме на современном уровне? И есть ли в этом смысл?

В Советском Союзе никогда не ставили перед собой цель выпускать высококлассные автомобили. У нас были "Москвичи" да "Жигули". Очередь в профкомах стояла на десятилетия вперед, все хотели купить, но в этой очереди было стоять дольше, чем за квартирой. И мы думали, что эта ситуация никогда не закончится, что мы не сможем удовлетворить спрос на автомобили.

При рыночной экономике оказалось, что автомобилей множество и они намного лучше. Поэтому наша автомобильная отрасль не выдержала конкуренции. Наша страна первая освоила космос, имела на вооружении отличную экспортную составляющую. У нас очень много покупали и машин, и механизмов, но именно машин технического назначения.

Я убежден, что если бы мы ставили перед собой задачу создания высококлассного автомобиля, то мы бы ее решили. Такая задача сейчас стоит перед ГАЗом. Он уже полностью освоил производство легкого коммерческого грузовика на собственных моделях. Последнее импортозамещение произошло после выпуска "ГАЗели NEXT", когда мы в металлическом фургоне имеем тот же самый объем перевозимых грузов, который раньше был только в Mercedes, Volkswagen и пр. Вся линейка легких коммерческих автомобилей у нас теперь есть.

Есть и грузовые автомобили, вышел "ГАЗон NEXT" — среднетонажный грузовой автомобиль. Он тоже ничем не уступает современным зарубежным маркам.

Легковой автомобиль — это задача посложнее. Инжиниринговый центр ГАЗ сейчас работает над этим. Но для того, чтобы его производить, нужно иметь базу. Вот мы и ее создаем постепенно.

ГАЗ предпринял целый ряд технических решений по формированию основных фондов для того, чтобы можно было, обучив производственный персонал, выпускать уже собственный хороший конкурентоспособный автомобиль. Потому что нельзя сегодня выпускать плохонькое, просто никто не купит. Нужно было иметь сварочный комплекс. Для того, чтобы его сделать, купили завод в Мичигане, перевезли его сюда, наполнили дополнительным оборудованием. И сегодня это один из лучших сварочных комплексов у нас в России, может быть, даже в Европе. Нужно иметь штамповочный комплекс, нужно иметь лакокрасочный комплекс… Он сегодня тоже один из лучших в Европе, на нем получается очень хорошее качество.

Когда осваивали контрактную сборку Volkswagen, Skoda, у ГАЗа оказались прекрасные результаты по обеспечению качества и так называемой дефектности. Нам понадобилось в два раза меньше, нежели на современных заводах в Европе, в Латинской Америке, где хотите. Ведь эти машины собирают не только у нас.

Как удалось этого достичь?

За счет высокой квалификации у нашего рабочего класса и инженеров. Поэтому мы и смогли это сделать. Сегодня нам не страшно, если автомобиль, собранный у нас на ГАЗе, продается в Европе. Мы отвечаем за его качество, оно, может быть, даже выше, чем у конкурентов на других заводах.

Сейчас из Москвы до Нижнего Новгорода можно доехать за 3,5 часа. Вы говорили, что запускается проект высокоскоростной магистрали, благодаря чему время сократится до 1,5 часов. Насколько это реально и безопасно?

Дело в том, что мы же не изобретаем велосипед. Высокоскоростное железнодорожное движение есть уже во многих странах — Германии, Франции, Англии, Японии, Китае… Движение быстрее 400 километров в час — это уже реальность. А чтобы это было безопасно, такое движение должно осуществляться по отдельно выделенной магистрали. Поэтому будет построена отдельная трасса специально для высокоскоростных поездов. В ближайшее время появятся и высокоскоростные грузовые поезда, то есть грузы с такой же скоростью можно будет перевозить.

Какова цена таких проектов? Они окупаются?

Это социальный и инфраструктурный проект, повышающий мобильность населения. После его реализации возможности для развития регионов будут намного больше. Здесь нужно смотреть на комплексный мультипликационный эффект. Задачу сразу обеспечить окупаемость никто не ставит. Обычно на это идут серьезные государственные инвестиции, чтобы решить социальные проблемы и обеспечить условия для экономического развития больших территорий.

Могу рассказать по опыту. Я служил в армии на Сахалине, и мне однажды дали отпуск на 10 дней. Для того, чтобы я дома в Москве провел 10 дней, мне дали времени 14 дней на дорогу в Москву и столько же обратно: сначала на пароходе, потом на поезде. Но я пришел в кассу "Аэрофлота", сдал железнодорожные билеты и доплатил до стоимости авиационного билета. Я оказался в Москве практически в то же время, как вылетел. И почти 38 суток пробыл в Москве вместо 10. Вот это и есть социальный эффект. Он будет колоссальным, если мы будем существенно ближе по времени друг к другу. Ведь все населенные пункты, все территории, которые будут примыкать к этой агломерации, получат большое развитие.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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