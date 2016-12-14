"У нас зависимость от западных технологий. Пора с этим разобраться"

Новая стратегия развития информационного общества ориентирована на экономику знаний, развитие интеллектуального потенциала российской экономики, считают эксперты.

Текст стратегии был опубликован 13 декабря для общественного обсуждения на сайте Совета безопасности РФ. Предполагается, что действовать новая стратегия будет до 2030 года.

Документ призван стать основой для формирования цифровой экономики, которая подразумевает в том числе предоставление гражданам широкого спектра услуг в электронной форме.

Одним из приоритетов стратегии является "обеспечение технологической и производственной независимости и информационной безопасности". При этом подчеркивается, что права и свободы граждан по доступу к информации будут соблюдены, сохранены традиционные и привычные людям формы получения товаров и услуг.

Национальные интересы в сфере цифровой экономики предполагается отстаивать при помощи целого ряда механизмов. В их числе, например, создание условий для работы крупных отечественных IT-компаний, поддержка выхода на зарубежные рынки продукции и услуг российских предприятий, подготовка законодательных механизмов защиты конкуренции, выравнивание налоговых условий.

"Принимаются меры по ограничению доступа или блокировке к программному обеспечению, товарам и услугам, предоставляемым с помощью сети интернет лицам на территории РФ, иностранным компаниям, не соблюдающим российское законодательство", - говорится в документе.

Что касается деятельности иностранных IT-компаний на территории России, то предлагается создавать представительства в нашей стране в партнерстве с крупными отечественными организациями - на паритетной основе. Речь в том числе идет о хранении информации обо всех операциях и обработке данных исключительно на серверах, расположенных в России.

Основная задача стратегии - координация работы органов власти, правительства, регионов, сказал Pravda.Ru глава Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Чтобы задать общие рамки по выпуску нормативной документации, постановлений, и работ по программам, финансированию тех или иных направлений. Все это должно быть взаимоувязано, и стратегия развития информационного общества об этом говорит", - сказал эксперт. Стратегия "не отраслевая, она надотраслевая, задает основные направления", подчеркнул он.

Илья Массух напомнил, что нынешняя стратегия вторая, первая была принята в 2008 году.

"Новая концепция развивает предыдущую стратегию в сфере того, что основной упор делается на экономику знаний, развитие интеллектуального потенциала российской экономики. Важно, что будущее будет не за инфраструктурными проектами, которые, конечно, тоже важны. Будущее за использование накопленных знаний и быстрым применением в культурных, социальных и экономических сферах", - отметил руководитель Фонда информационной демократии.

По словам генерального директора компании InfoWatch Натальи Касперской, стратегия "нацелена на глобальное предоставление и улучшение доступа к знаниям граждан и извлечение новых знаний путем информационных технологий". "Такая доктрина знаний", - добавила она.

"На мой взгляд - это хороший и сбалансированный документ. Акцент делается на обеспечение знаний для всех участников цифрового рынка и повышение общего уровня и науки, и информационных технологий, и всех связанных с этим отраслей. Кроме того, импортозамещение с точки зрения "железа" - это тоже хорошо. Ну и поддержка отечественных компаний - это то, что нам, конечно, очень приятно читать", - цитирует Наталью Касперскую агентство "Интерфакс".

Она также отметила еще один раздел документа, в котором говорится о необходимости осуществления финансовых операций с иностранными компаниями посредством российской платежной системы.

"С точки зрения безопасности - это правильно. Но защищать подобную систему надо очень серьезно. Пока система маленькая и атак на нее немного. Нужно быть готовыми к тому, что случится, когда она начнет разрастаться", - сказала Наталья Касперская.

При этом она уверена, что уровень российских специалистов достаточен для того, чтобы обеспечить безопасность российской платежной системы на этапах ее развития.

В стратегии "много всяких новаций", сказал Pravda.Ru владелец компании "Ашманов и Партнеры" Игорь Ашманов.

"Во-первых, появился глоссарий, то есть определение понятий в этой сфере. Это очень хорошо, потому что раньше все (скорее) интуитивно понимали, о чем идет речь", - отметил эксперт.

"Второе, этот документ является документом национальной безопасности самого верхнего уровня, который подписывает президент. Но этот документ не про безопасность, а про развитие. Впервые признано, что у нас возникла цифровая экономика, что это должна быть экономика знаний", - отметил он.

"Раньше у нас информационное общество заключалось в том, что нам всем нужен доступ в Интернет и всякие программы, чтобы ими пользоваться. Но не обсуждалось, что там "внутри", что по этим проводам течет, что эти программы делают.

Сейчас прямо сказано, что нас заботит развитие знаний, которые в этих сферах возникают и используются, что у нас экономика знаний. Это такая новация, которая мне кажется правильной", - отметил Игорь Ашманов.

"Прямо заявлено так же, как и в доктрине информационной безопасности, что у нас есть зависимость от западных технологий, что нам нужно ее преодолевать, это вопрос суверенитета. Перечислены сферы, которые являются приоритетными: робототехника, большие данные и т.д.", - сказал он.

"И, основное, с моей точки зрения - эта стратегия посвящена развитию нашего информационного пространства. Сделана ставка на то, чтобы все делать своим, полностью иметь свою "продуктовую" линейку", - подчеркнул он.

Игорь Ашманов выразил надежду, что государство будет уделять этой сфере пристальное внимание.

"Государству тоже нужно определять свои приоритеты, большие проекты космического масштаба все равно не делаются без государства ни в одной стране. Я думаю, что стратегия призовет в информационную сферу большие государственные проекты. Синергетический эффект заключается в том, что отдельные компании, даже самые крутые, не могут одновременно влиять на все сферы жизни. Например, еще и повлиять на то, чтобы было много кадров - инженеров и математиков. А государство это может сделать", - подчеркнул эксперт.