Формула вечности: почему с нашими дорогами все время что-то не так

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и как работает другой человек. Хотя в нашей стране есть и другие темы, на которые можно и смотреть бесконечно, и говорить не прерываясь. Одна из них — состояние российских дорог.

В сентябре прошлого года на всю страну прогремела новость, что в Тверской области нашли дорогу, которой вот уже 11 лет не нужен ремонт. Якобы работы велись под руководством немецких инженеров, по особой технологии. И даже лесовозы за десять с лишним лет не смогли разбить эту дорогу. Вот только удовольствие оказалось не из дешевых. А сама чудо-дорога оказалась длиной всего девять километров.

На днях Общероссийский народный фронт запустил новый проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". По замыслу инициаторов проекта, предполагается привлечь к его реализации обычных граждан, которые получат возможность оперативно сообщать на специальном сайте о любых проблемах с дорожным покрытием.

По словам координатора проекта ОНФ "Оценим качество дорог!" депутата Госдумы Александра Васильева, при планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов, в результате чего в планы ремонта попадают дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане.

О состоянии российских дорог не забывают и в Госдуме. На этой неделе парламентарии во втором чтении одобрили законопроект, по которому вводятся крупные штрафы за плохое состояние дорог, если из-за этого пострадали люди.

Согласно документу, ответственных за состояние дороги физлиц предлагается штрафовать на сумму 20-30 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Если в результате аварии нанесен вред здоровью людей, то размер штрафа увеличивается до размера 50-100 тысяч рублей для физических лиц и 400-500 тысяч для юрлиц.

Предусмотрена также ответственность за невыполнение законного предписания в установленный срок. Депутаты таким образом хотят снизить количество ДТП из-за плохого состояния дорог.

Недостатка внимания к теме, как видим, нет. И, конечно же, едва ли не любой автомобилист может рассказать, сколько времени он провел в пробке из-за летнего ремонта на федеральной трассе. Правда далеко не всегда этот рассказ будет сопровождаться литературными оборотами.

Хотя понятно, что ремонт направлен и на улучшение пропускной способности дорог, и на повышение их качества. Но это никоим образом не мешает задать вопрос, почему даже в российской столице вроде бы только-только отремонтированная дорога спустя несколько месяцев покрывается ямами и колдобинами. И есть ли способы сделать так, чтобы уменьшить масштаб проблемы.

По мнению экспертов, опрошенных "Правдой.Ру", если говорить о правовом регулировании, то здесь как раз относительный порядок.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин главной проблемой считает отсутствие должного финансирования. Причин плохого состояния дорог две, полагает он.

"Массовая причина — отсутствие нормативного содержания дороги, то есть недостаток финансирования. На федеральных дорогах этого не бывает, потому что есть постановление правительства и оно выполняется, очень хорошо выполняется. Там штатные работы по ремонту и содержанию в бюджете предусмотрены и оплачиваются", — отметил он в интервью "Правде.Ру".

Куда хуже ситуация на региональных, межмуниципальных и муниципальных дорогах. "Сплошь и рядом на должное их содержание нет денег. Кого и за что штрафовать?", — задается вопросом эксперт.

"Если были деньги, а работа не выполнена, то и так, по действующему законодательству, мало никому не покажется. Там все прописано жестко. А если работа не профинансирована — дорога в плохом состоянии, потому что работ на ней не велось. А работ не велось, потому что зарплату нечем было платить дорожным рабочим", — сказал "Правде.Ру" Михаил Блинкин.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Васильев считает, что дело не только в недостатке финансирования. "Есть очень много проблем. Например, до сих пор еще нет обязательных гарантий на результат дорожных работ у местных и региональных органов власти. На федеральном уровне такие гарантии предусмотрены", — сказал он в интервью "Правде.Ру".

Депутат отметил, что еще в 2014 году по этому поводу в Госдуму был внесен законопроект, однако он до сих пор не рассмотрен. "Хотя есть поручение президента по установлению гарантий", — добавил Александр Васильев.

Говоря о законопроекте касательно штрафов за плохое состояние дорог, он обратил внимание на то, что часто ДТП происходят и по другим причинам. И дело не только в нехватке денег.

"Дорожные работы должны проводиться согласно технологиям. Места, где они проводятся, должны отвечать требованиям безопасности. Например, в Москве были случаи, когда на МКАДе машины врезались в бетонные блоки, установленные в местах ремонта опор. Эти места были недостаточным образом освещены, оборудованы знаками. Эти знаки не чистились от грязи и т. д. То есть подрядчик не следил за тем, как у него организовано движение на участке, где производятся работы", — сказал "Правде.Ру" Александр Васильев.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто видит проблему даже не столько в дорогах, сколько в самих водителях.

"У нас в последние годы стало модно писать в причинах ДТП: "Водитель не справился с управлением, плохое состояние дорог…". Я в качестве примера могу привести английские правила дорожного движения, где написано, что убивает не дорога, убивает плохой водитель. У нас есть проблемы с дорогами, безусловно. ГОСТы, касающиеся содержания дорог, где-то соблюдаются, где-то нет. Но при этом надо понимать, что если человек едет со скоростью 120 километров в час по дороге, зная, что дорога плохая, неосвещенная, имеет крутые повороты, то виновата не дорога, а человек", — считает он.

По мнению эксперта "Правды.Ру", сделать что-то "здесь и сейчас" для исправления ситуации нельзя.

"У нас хорошее законодательство. Я его сравнивал неоднократно с зарубежным — оно вполне себе достойное. Просто наказание должно быть неотвратимо. И все-таки надо заниматься обучением людей, а у нас система обучения сильно запущена", — сказал в интервью "Правде.Ру" Игорь Моржаретто.

То есть причин плохого состояния дорог и ДТП, с этим связанных, несколько.

Во-первых, недостаток финансирования. Проблема из разряда вечных, ибо денег много никогда не бывает.

Во-вторых, недостаточное следование нормативам при строительстве и ремонте дорог, в том числе в вопросе обеспечения безопасности. Хотя с законодательным обеспечением в России если не полный порядок, то на уровне мировых стандартов.

В-третьих, недостаток культуры вождения. Хотя и это не новость…

В общем, похоже, что в обозримой перспективе тема российских дорог актуальной быть не перестанет. Поскольку каждая из названных проблем едва ли может быть решена оперативно.

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