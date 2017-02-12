Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Власть
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Антон Куликов

Формула вечности: почему с нашими дорогами все время что-то не так

Политика » Власть

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и как работает другой человек. Хотя в нашей стране есть и другие темы, на которые можно и смотреть бесконечно, и говорить не прерываясь. Одна из них — состояние российских дорог.

359360.jpeg

В сентябре прошлого года на всю страну прогремела новость, что в Тверской области нашли дорогу, которой вот уже 11 лет не нужен ремонт. Якобы работы велись под руководством немецких инженеров, по особой технологии. И даже лесовозы за десять с лишним лет не смогли разбить эту дорогу. Вот только удовольствие оказалось не из дешевых. А сама чудо-дорога оказалась длиной всего девять километров.

На днях Общероссийский народный фронт запустил новый проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". По замыслу инициаторов проекта, предполагается привлечь к его реализации обычных граждан, которые получат возможность оперативно сообщать на специальном сайте о любых проблемах с дорожным покрытием.

По словам координатора проекта ОНФ "Оценим качество дорог!" депутата Госдумы Александра Васильева, при планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов, в результате чего в планы ремонта попадают дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане.

О состоянии российских дорог не забывают и в Госдуме. На этой неделе парламентарии во втором чтении одобрили законопроект, по которому вводятся крупные штрафы за плохое состояние дорог, если из-за этого пострадали люди.

Согласно документу, ответственных за состояние дороги физлиц предлагается штрафовать на сумму 20-30 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Если в результате аварии нанесен вред здоровью людей, то размер штрафа увеличивается до размера 50-100 тысяч рублей для физических лиц и 400-500 тысяч для юрлиц.

Предусмотрена также ответственность за невыполнение законного предписания в установленный срок. Депутаты таким образом хотят снизить количество ДТП из-за плохого состояния дорог.

Недостатка внимания к теме, как видим, нет. И, конечно же, едва ли не любой автомобилист может рассказать, сколько времени он провел в пробке из-за летнего ремонта на федеральной трассе. Правда далеко не всегда этот рассказ будет сопровождаться литературными оборотами.

Хотя понятно, что ремонт направлен и на улучшение пропускной способности дорог, и на повышение их качества. Но это никоим образом не мешает задать вопрос, почему даже в российской столице вроде бы только-только отремонтированная дорога спустя несколько месяцев покрывается ямами и колдобинами. И есть ли способы сделать так, чтобы уменьшить масштаб проблемы.

По мнению экспертов, опрошенных "Правдой.Ру", если говорить о правовом регулировании, то здесь как раз относительный порядок.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин главной проблемой считает отсутствие должного финансирования. Причин плохого состояния дорог две, полагает он.

"Массовая причина — отсутствие нормативного содержания дороги, то есть недостаток финансирования. На федеральных дорогах этого не бывает, потому что есть постановление правительства и оно выполняется, очень хорошо выполняется. Там штатные работы по ремонту и содержанию в бюджете предусмотрены и оплачиваются", — отметил он в интервью "Правде.Ру".

Куда хуже ситуация на региональных, межмуниципальных и муниципальных дорогах. "Сплошь и рядом на должное их содержание нет денег. Кого и за что штрафовать?", — задается вопросом эксперт.

"Если были деньги, а работа не выполнена, то и так, по действующему законодательству, мало никому не покажется. Там все прописано жестко. А если работа не профинансирована — дорога в плохом состоянии, потому что работ на ней не велось. А работ не велось, потому что зарплату нечем было платить дорожным рабочим", — сказал "Правде.Ру" Михаил Блинкин.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Васильев считает, что дело не только в недостатке финансирования. "Есть очень много проблем. Например, до сих пор еще нет обязательных гарантий на результат дорожных работ у местных и региональных органов власти. На федеральном уровне такие гарантии предусмотрены", — сказал он в интервью "Правде.Ру".

Депутат отметил, что еще в 2014 году по этому поводу в Госдуму был внесен законопроект, однако он до сих пор не рассмотрен. "Хотя есть поручение президента по установлению гарантий", — добавил Александр Васильев.

Говоря о законопроекте касательно штрафов за плохое состояние дорог, он обратил внимание на то, что часто ДТП происходят и по другим причинам. И дело не только в нехватке денег.

"Дорожные работы должны проводиться согласно технологиям. Места, где они проводятся, должны отвечать требованиям безопасности. Например, в Москве были случаи, когда на МКАДе машины врезались в бетонные блоки, установленные в местах ремонта опор. Эти места были недостаточным образом освещены, оборудованы знаками. Эти знаки не чистились от грязи и т. д. То есть подрядчик не следил за тем, как у него организовано движение на участке, где производятся работы", — сказал "Правде.Ру" Александр Васильев.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто видит проблему даже не столько в дорогах, сколько в самих водителях.

"У нас в последние годы стало модно писать в причинах ДТП: "Водитель не справился с управлением, плохое состояние дорог…". Я в качестве примера могу привести английские правила дорожного движения, где написано, что убивает не дорога, убивает плохой водитель. У нас есть проблемы с дорогами, безусловно. ГОСТы, касающиеся содержания дорог, где-то соблюдаются, где-то нет. Но при этом надо понимать, что если человек едет со скоростью 120 километров в час по дороге, зная, что дорога плохая, неосвещенная, имеет крутые повороты, то виновата не дорога, а человек", — считает он.

По мнению эксперта "Правды.Ру", сделать что-то "здесь и сейчас" для исправления ситуации нельзя.

"У нас хорошее законодательство. Я его сравнивал неоднократно с зарубежным — оно вполне себе достойное. Просто наказание должно быть неотвратимо. И все-таки надо заниматься обучением людей, а у нас система обучения сильно запущена", — сказал в интервью "Правде.Ру" Игорь Моржаретто.

То есть причин плохого состояния дорог и ДТП, с этим связанных, несколько.

Во-первых, недостаток финансирования. Проблема из разряда вечных, ибо денег много никогда не бывает.

Во-вторых, недостаточное следование нормативам при строительстве и ремонте дорог, в том числе в вопросе обеспечения безопасности. Хотя с законодательным обеспечением в России если не полный порядок, то на уровне мировых стандартов.

В-третьих, недостаток культуры вождения. Хотя и это не новость…

В общем, похоже, что в обозримой перспективе тема российских дорог актуальной быть не перестанет. Поскольку каждая из названных проблем едва ли может быть решена оперативно.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


За плохие дороги отвечают только дураки?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Практика
Прогноз на 2017 год от астролога
Мир
Донбасс и Сирия. Итоги для России
Человек
Широкая американская улыбка — признак тупости?
Читательский топ
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Ополченец Француз ответил на обвинения в убийстве Гиви
Сейчас читают
Наука и техника
Космонавты-смертники из СССР были на Луне - 27 сентября 2003 г.
Мир
Путин обозначил цели и задачи внешней политики России
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Белоруссия
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти Видео 
В феврале станут известны данные по сокращению нефтедобычи
Экономика
В феврале станут известны данные по сокращению нефтедобычи
Без агента: наймодателям объявлена война?
Недвижимость
Без агента: наймодателям объявлена война? Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею

Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.

Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Кремль
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса

Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Forbes: Украина до смерти боится "Северного потока-2"
Общество
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Саид Гафуров Донбасс и Сирия. Итоги для России Саид Гафуров Юрий Носовский Широкая американская улыбка — признак тупости? Юрий Носовский Антон Куликов Формула вечности: почему с нашими дорогами все время что-то не так Антон Куликов
Комментарии
Виктор Гольдмахер Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
Сергей Белобородов Экс-замглавы генштаба Украины скончался в своем кабинете
василий а. курочкин Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
василий а. курочкин Премьер Британии снова пригрозила России ядерным ударом
RussianVasya Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
Татьяна Спиридонова (Козлитина) Лженауку заставят выйти из сумрака
Sonia Son Украина оказалась в полном "трампе"
Вик Давыдов Россия и Белоруссия: конец дружбе?
Sonia Son Все больше россиян и белорусов видят в НАТО угрозу
Валерий Баранник Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?