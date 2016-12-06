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Автор Антон Куликов

Доктрина информбезопасности: О чем нужно знать

Политика » Власть

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Документ представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере.

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Напомним, впервые доктрина информационной безопасности была принята в 2000 году. Первые же наработки по доктрине появились еще в 1994 году. Однако разрабатывался документ весьма неспешно. Было время, когда его принятие вообще предлагалось отложить с весьма размытой формулировкой "до лучших времен".

Разумеется, с течением времени, появлением новых информационных технологии документ нуждался в обновлении.

"В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации", — говорится в новой доктрине.

Согласно документу, одним из основных направлений обеспечения информационной безопасности является стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в случае применения информтехнологий.

В доктрине сказано, что в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства важной целью является формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.

В документе отмечается, что российские средства массовой информации подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, журналистам создаются препятствия.

"Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Российские средства массовой информации зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности", — говорится в доктрине.

"Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств", — отмечается в документе.

"Ряд зарубежных стран наращивают возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру России в военных целях. В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан", — говорится в документе.

Отмечается также, что число скоординированных компьютерных атак на важные российские объекты растет, усиливается разведдеятельность иностранных стран в отношении России.

"В соответствии с военной политикой Российской Федерации основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области обороны страны являются: стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий", — говорится в документе.

Подчеркивается, что "наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей"

.Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что сейчас очень много внимания уделяется информационным технологиям и киберугрозам. По его мнению, по настоящему эффективным в данном случае может быть международное сотрудничество.

"Но для этого нужна серьезная воля сразу многих государств, которые являются признанными IT-лидерами. Сегодня это не только США, это еще и Россия, и Китай, другие азиатские страны. Но пока, мне кажется, для этого (сотрудничества) не очень много предпосылок. Пока еще все-таки превалирует санкционная геополитическая повестка при обсуждении любых международных проектов. Но если это произойдет в течение ближайших двух-трех лет лет, это будет прекрасно, и это будет очень сильный инструмент", — сказал эксперт Pravda. Ru.

По мнению Сергея Плуготаренко, у России есть все предпосылки для активного участия в подобных мероприятиях.

"Россия очень активно себя проявляла все время в IT-технологиях. Русский язык является одним из самых распространенных в Интернете. Все экономические, аудиторные, технологические показатели развития IT-отрасли в России на первых местах. Конечно же, Россия должна заявлять более громко свою позицию, ее голос должен быть услышан на мировой арене. Как в управлении сети Интернет, так и по предложениям, связанным с информационной безопасностью, с борьбой с терроризмом в Интернете, с применением отработанных в России методик и законопроектов на международном уровне", — подчеркнул директор РАЭК.

Темы пресса доктрина кибервойна информационная война
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