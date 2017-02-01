День победы США: России нужен реванш?

Ровно четверть века назад президенты России Борис Ельцин и США Джордж Буш подписали в Кэмп-Дэвиде декларацию об окончании "холодной войны".

Борис Ельцин сообщил, что российские ядерные ракеты перенацелены с объектов США и других западных страны на незаселённые территории Земли. Ответной любезности - даже формальной - не последовало.

В том же году Ельцин еще раз отправился с визитом в Соединенные Штаты. Выступая в июне 1992 года в американского конгресса, он не единожды подчеркивал необратимость падения "коммунистического идола".

А в "Архиве Егора Гайдара" есть черновой вариант выступления российского президента, где было заявлено, что Россия сделала свой выбор «между возвращением в мировое сообщество и репрессивным одиночеством».

Пока тогдашнее российское руководство делало выбор и возвращалось в "мировое сообщество", в США декларацию воспринимали не столько как свидетельство окончания противостояния, сколько как своего рода акт капиталяции. России, конечно же.

Спустя десять лет после ее подписания Ассоциация ветеранов холодной войны добилась от Пентагона выдачи сертификатов, которые подтверждали участие в Cold War ее членов.

Неоднократно предпринимались попытки официального закрепления статуса "победителей". Например, в 2007 году группа сенаторов и конгрессменов - как республиканцев, так и демократов - внесла законопроект об учреждении воинской награды за участие в холодной войне.

Возглавлявшая инициативную группу Хиллари Клинтон, подчеркивая необходимость учреждения подобной награды, рассуждала о "нашей победе".

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев, впрочем, не уверен, что стоит в данном случае говорить о "капитуляции". Но как победу американцы это воспринимают до сих пор.

"Было ли это победой для России, конечно, большой вопрос", - сказал эксперт Pravda.Ru.

По его мнению, проиграла не Россия, проиграл Советский Союз. "Россия же начала всю свою новейшую историю в совершенно невыгодных для себя ситуациях: распада экономики, распада единого экономического рынка, выхода других республик. И все, что сопровождалось перестройкой политической, экономической системы. Так что для России этот период был, в основном, связан с внутренними делами. И вопросы внешней политики были опосредован тем, что происходило внутри страны", - считает Юрий Рогулев.

"Что касается нынешней ситуации, то мы видим активизацию российской внешней политики, возвращения ее на международную арену в качестве активного игрока. И в этом смысле активная политика нашей страны вызывает неоднозначную реакцию, как мы видим", - сказал эксперт.

А по мнению публициста Андрея Фурсова, говорить об окончательном развороте рано.

"До реванша еще далеко. И для меня первым показателем поворота в сторону реванша будет прекращение антисоветской пропаганды в наших СМИ. И жесткий курс власти по отношению к пятой колонне. Если это произойдет, тогда я начну думать о том, что у нас есть некий поворот в сторону того, чтобы переиграть историческую судьбу", - сказал он Pravda.Ru.