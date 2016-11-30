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Источник Правда.Ру

Советник Трампа предлагала дать Путину Нобелевскую премию мира

Yoki.ru

Кетлин МакФарленд, назначенная на должность заместителя советника по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа и являющаяся аналитиком телеканала Fox, в 2013 году предлагала выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

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Соответствующее предложение МакФарленд сделала в статье "Путин — единственный, кто действительно заслуживает эту Нобелевскую премию мира", опубликованной в сентябре 2013 года, пишет RT.

В материале идёт речь о заявлении госсекретаря США Джона Керри, который сказал, что военная операция Соединённых Штатов в Сирии будет остановлена, если САР откажется от применения химического оружия. После этого Россия инициировала постановку сирийской военной химической программы под контроль. По мнению МакФарленд, этим российский президент заслужил Нобелевскую премию мира.

Далеко не все будущие назначения Трампа называют пророссийскими. Так, ранее стало известно, что Трамп хочет назначить главой Пентагона 66-летнего генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса. Его называют "ярым противником Путина и другом Украины". Мэттис, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством. Он говорил, что Барак Обама уделял мало внимания тому, что происходит на Украине, и оказывал недостаточную поддержку союзникам по НАТО.

Добавим, вакантной сейчас остается должность госсекретаря США. Как писала Правда. Ру, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петрэуса на пост государственного секретаря. К слову, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

Кстати, ранее также сообщалось, что дети миллиардера могут стать советниками по нацбезопасности.

Между тем эксперты считают, что в США грядут изменения во внешней политике. Но они займут время и будут зависеть от тех, кого Трамп назначит в свою команду.

При этом глава ЦРУ выразил мнение, что президентство Трампа может закончиться катастрофой.

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