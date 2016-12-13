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Источник Правда.Ру

После теракта в Турции задержали больше 500 человек

Yoki.ru

Турецкая полиция задержала 568 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщается на сайте министерства внутренних дел Турции во вторник.

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Фото: AP

Операция проводилась 12-13 декабря в 28 провинциях страны, включая Анкару, Стамбул, Газиантеп, Измир, Адану, Анталью, Диярбакыр. Задержанные обвиняются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей и деятельности по поддержке террористических организаций, сообщает РИА Новости. 

В понедельник были задержаны 118 активистов прокурдской Партии демократии народов. Операция прошла в нескольких турецких провинциях после теракта в Стамбуле в субботу.

Как сообщала Правда.Ру, в минувшие выходные в столице Турции произошел теракт. Два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Сначала сообщалось о 23 погибших и десятках раненых. По последним данным, число жертв составило 44 человека. Отмечается, что среди погибших — 33 полицейских. Более 150 пострадавших остаются в больницах. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв".

Сначала власти заявили, что по подозрению в совершении терактов задержали 13 человек, за день их число выросло до 235. Сейчас известно уже о 568 задержанных.

После теракта в стране объявили траур. Позже стало известно, что место, где произошли взрывы, решили переименовать. Холм, ранее носивший название Белештепе, теперь будет называться "Холмом Мучеников". Администрация района Бешикташ также собирается установить памятник на месте теракта.

Прежнее название можно перевести на русский как "бесплатный холм": такое название местность получила потому, что с холма открывается вид на стадион, и те, кто не мог позволить себе купить билет, могли оттуда наблюдать за матчем.

После случившегося вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у турецких властей есть основания подозревать, что теракт осуществила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Однако позже ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

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