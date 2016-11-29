Мадуро объявил о конце капитализма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с экономическим блоком правительства 29 ноября объявил о начале конца капитализма в своей стране. По словам венесуэльского лидера, 2017 год станет годом начала новой экономической модели "производительного социализма".

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"2016 год стал первым годом конца капиталистической, рентной, зависимой нефтяной модели, и 2017 года станет первым годом старта "моторов" новой экономической пост-рентной модели производительного социализма, являющейся составной частью развития для благосостояния и жизни венесуэльцев", — цитирует портал Noticias24 Мадуро.

По словам Мадуро, в течение 2016 года были подготовлены 15 "прорывных проектов" в самых разных областях промышленности, которые должны избавить экономику Венесуэлы от нефтяной зависимости. Ранее к таким прорывным направлениям глава Венесуэлы относил нефтедобычу, нефтехимическую отрасль, сельское хозяйство, добывающую отрасль, телекоммуникации, строительство, туризм, военное производство и другие области промышленности — в первую очередь производство железа и алюминия.

29 ноября президент Венесуэлы также подписал так называемую обменную конвенцию номер 36, которая разрешает туристическим операторам получать оплату своих услуг в американских долларах. Положение уже вступило в силу, отныне 40% валютной выручки компании, предоставляющие туристические услуги, смогут оставлять себе для дальнейших инвестиций в развитие бизнеса, а 60% обязаны продавать государству по курсу так называемой маржинальной системе валют SIMADI. В понедельник этот курс составил около 664 боливаров за доллар, а курс "черного рынка" превысил отметку в 3,6 тысячи боливаров, по данным портала Dolar Today. Еще в прошлую пятницу он составлял чуть более 2,9 тысячи боливаров.

Отметим, сейчас экономика Венесуэлы зависит от нефти более чем на 90%. А в условиях падения мировых цен на нефть экономика и внутренняя политика Венесуэлы переживают серьезнейший кризис. В некоторых районах страны ситуация дошла до голода, кроме того, по всей стране существуют серьезнейшие проблемы с лекарствами и медицинскими средствами.

"Я видел множество разных безобразных примеров того, что обещания, данные теоретиками капитализма, сбываются ничуть не чаще обещаний, данных теоретиками социализма. Препятствия на социалистическом пути исчезнут к середине 2020-х годов. Вопрос не в том, случится переход к социализму или нет, с этим уже все ясно. Проблема в том, удастся ли произвести переход мирно, или он будет сопровождаться теми же потрясениями, каким он сопровождался в первый раз.

Начиная с 2020 года, социализм станет выгоднее капитализма уже по всем показателям без исключения. Это не гадание на кофейной гуще, а результат расчетов, основанных на динамике развития информационных технологий. Поскольку они развиваются не по политическим причинам, этот прогноз сбудется вне зависимости от политической конъюнктуры.

Задача политиков всего лишь в том, чтобы наилучшим образом приготовить мир к наступлению этого совершенно неизбежного будущего. Даже если мы уверены в неизбежности социализма, на самом деле существует множество его разновидностей. Поэтому любой политик должен иметь в виду какой-то конкретный вариант социализма и действовать в интересах этого конкретного варианта", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.