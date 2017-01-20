МИД России сообщил о Майдане в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле накаляется по сценарию "цветных революций", заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В дипведомстве не исключили, что готовящиеся демонстрации могут закончиться заранее срежисированными столкновениями и провокациями.

Николас Мадуро

В стране идет подготовка демонстраций, которые планируются на ближайшие дни. В МИДе добавили, что демонстрации чреваты столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв.

"Такой "цветной сценарий", к сожалению, не нов. Его ход и последствия нетрудно просчитать, если вспомнить события, имевшие место в последние годы в ряде других стран мира. Их опыт, как правило, печален", — заявили в министерстве, передает Газета.ру.

Напомним, в январе венесуэльский парламент признал президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост. Об этом сообщает El Tiempo.

Парламент обвинил Мадуро в том, что он допустил экономический кризис в стране. За то, чтобы глава государства оставил свой пост, выступили 106 парламентариев, еще трое воздержались. Кроме того, они призвали назначить дату новых президентских выборов в стране.

После этого Мадуро назвал попыткой осуществления госпереворота признание оппозиционного парламента страны его "отставки", передает Yahoo News UK.

"Им (парламентариям) придется столкнуться с последствиями их призыва к госперевороту в Национальной ассамблее", — сказал глава государства в эфире венесуэльского телевидения.

Мадуро также заявил о создании бригады по борьбе с госпереворотами, в состав которой будут входить высокопоставленные сотрудники спецслужб.

2016 год был непростым для Венесуэлы. Но были достигнуты успехи во многих областях. Мадуро удалось сохранить систему социального обеспечения, Венесуэла тратит на социальные программы 71,4 процента от бюджета страны. Это мировой рекорд. Ни одно другое государство на планете посвящает почти три четверти своего бюджета на социальные инвестиции.

Фундаментальная победа, о которой также не говориться в западных СМИ, была достигнута в отношении пенсионеров, получающих пенсию по старости. В 2016 году их процент достиг 90 процентов (16 процентов в 1999 году).

Кто пишет об этих достижениях? Никто. Наоборот, западная пресса проводит демонизацию режима Мадуро, выполняя задачу Вашингтона по его свержению. Подробнее читайте в материале: Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?

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