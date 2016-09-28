Аэропорт курортного города Хургада на Красном море в Египте выделит отдельное здание аэропорта полностью под рейсы с российским туристами.
Как сообщает Youm7 со ссылкой на источник в аэропорту, российская делегация попросила выделить один из двух терминалов под российских туристов. В итоге переговоров с министром гражданской авиации и руководством министерства администрация аэропорта выбрала второе здание, известное как "старый аэропорт".
Власти Хургады получили подтверждение от российской стороны и ожидают первые регулярные рейсы в октябре, а чартеры из России — в ноябре этого года.
Напомним, переговоры между Россией и Египтом по восстановлению авиасообщения между двумя странами вышли на финишную прямую. Свидетельством этого являются очередные интенсивные проверки российскими экспертами аэропортов Шарм-эш-Шейх и Хургады, а также визит 26 сентября в Египет главы Минтранса Максима Соколова, где российский министр встретился по вопросу возобновления авиасообщения с президентом страны Абделем Фаттах ас-Сиси.
Ранее Правда.Ру писала, что Египет был готов рассмотреть создание отдельных терминалов для российских туристов, если число отдыхающих в стране россиян достигнет 3-4 миллона человек в год.
Известно, что сначала будут запущены рейсы между Москвой и Каиром. Затем будет восстановлено и регулярное сообщение между Москвой и курортными городами — Шарм-эль-Шейх и Хургада. По данным Росавиации, "ИрАэро" запросила разрешение на рейсы из Омска в Шарм-эль-Шейх и Каир, "Икар" — из аэропорта подмосковного Жуковского в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир.
Что касается чартеров, то по оценке экспертов, российские перевозчики в достаточно сжатые сроки могут выйти на объемы в 500 чартерных рейсов в месяц: это примерно соответствует интенсивности чартерной перевозки между Россией и Турцией после восстановления чартерного сообщения.
В настоящее время экономическая ситуация в Египте из-за девальвации местного фунта и снижения валютных доходов от туризма признана критической. После завершения праздника Ид аль-Адха, во время которого загрузка отелей Шарм-эль-Шейхавпервые в этом году достигла 65% за счет прибытия внутренних туристов и гостей из арабских стран, уже на минувшей неделе занятость отелей резко упала — до 21%.
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