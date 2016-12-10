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Президент Гамбии отменил проигранные выборы и "позвал" Бога

Мир » Остальной мир » Африка

Президент Гамбии Яйя Джамме отменил результат выборов, которые он проиграл в начале декабря. Как сообщает BBC, глава государства заявил, что процесс голосования прошел с "серьезными нарушениями" и призвал к новому голосованию.

Президент Гамбии отменил проигранные выборы и позвал Бога
Яйя Джамме

"Я рекомендую провести новые, прозрачные выборы, которые будет проводить богобоязненная и независимая избирательная комиссия", — заявил Яйя Джамме в эфире государственного телевидения.

Напомним, Яйя Джамме, пришедший к власти в результате переворота в 1994 году, неожиданно проиграл своему конкуренту Адаме Барроу, который набрал более 45% голосов. За действующего президента проголосовало 36,7% граждан. Первоначально Джамме согласился с результатами выборов, но потом решил отказаться от них якобы "после тщательного изучения".

Гамбия — бывшая британская колония в континентальной части Африки, получившая независимость в 1965 году; население страны — около 1,8 миллиона человек. После обретения независимости Гамбия почти 50 лет состояла в Британском Содружестве наций. Однако в 2013 году президент Гамбии объявил о выходе из Содружества, которое, по его словам, занимается "расширением колониализма".

Ранее Яйя Джамме заявил, что Гамбия отказывается от английского языка как официального. Надо сказать, что Джамме крайне неугоден западным и прозападным силам. Такая независимая позиция, противоречащая стремлению Запада сделать все страны либо вассалами, либо союзниками, вызвала мощную волну по дискредитации Джайме.

Уже после заявления об отказе от английского языка, в Сети появились образчики такого агрессивного творчества. Так, например, некий Момоду Джамме (Momodou Jammeh, Banju) призывает соотечественников за рубежом присоединиться к участию в "умной войне" против президента. Президент не имеет лояльной поддержки, пишет автор, его поддерживают только подхалимы — гражданские и военные.

"Сам Джамме знает, что дни его сочтены …, после того, как мы уберем из уравнения Джамме, международное сообщество не будет иметь никакого другого выбора, кроме как обеспечить выполнение положений Конституции, и новые свободные выборы пройдут в Гамбии", — заключает автор.

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Темы выборы Африка Гамбия
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