В США повесили куклу Трампа с советским флагом в руках

В американском городе Форт-Уэйн в штате Индиана на дереве повесили куклу Дональда Трампа с советским флагом в руках.

Как сообщает местный новостной портал Wane. com, чучело "вздернул" американский ветеран, сам он отказывается беседовать со СМИ. По словам местных жителей, кукла появилась вскоре после инаугурации нового главы государства. Местная полиция не может ничего сделать, ведь "палач" пользуется свободой слова.

"Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится", — рассказал изданию житель города Джаред Пейден. По его мнению, это является "неуважением к Трампу и к людям, которые голосовали за него".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Многие общественные деятели раскритиковали данное решение. Представители Демократической партии в сенате назвали шаг Трампа "предательством американских ценностей". А ранее исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента.

"Трамп, как мне кажется, допустил ошибку в том, что начал проводить реформы очень резко. Ему следовало бы продумать естественную реакцию тех, кто будет протестовать, в том числе, конечно, и Обамы, и Демократической партии, которая ищет любую возможность, чтобы помешать Трампу проводить реформы.

То есть Трамп допустил некую тактическую ошибку, но в стратегическом плане он абсолютно прав. В его предложениях ничего особо радикального нет. Он идет в правильном направлении, но, видимо, с не очень хорошим пиаром. А, к сожалению, в политике без пиара не обойтись", — рассказал Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, церемония прошла в Вашингтоне возле Капитолия. Ранее представитель штаба Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.

"В первый день после инаугурации он (Дональд Трамп — ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией (Барака Обамы — ред.) за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", — заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

Между тем, в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.

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