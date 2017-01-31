Обама решил похоронить США: Экс-президент восстал против Трампа

Ушедший в отставку десять дней назад экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа, заявив при этом о "фундаментальных разногласиях" с новым главой государства по указу о защите страны от терроризма.

Фото: AP

Ранее поддержать протесты, разгоревшиеся по всей стране после подписания Дональдом Трампом указа о приостановлении приема беженцев и мигрантов, решила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Напомним, речь идет об указе о защите США от терроризма, подписанном президентом США. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". По данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Прокомментировать реакцию экс-президента США Барака Обамы на этот указ Pravda.Ru попросила президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского.

— Разве меры, предпринятые Дональдом Трампом, слишком отличаются от того, что сделал в 2011 году сам Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака? Это же был проект Обамы — список стран, гражданам которых нужно ограничить доступ в США?

— Трамп, как мне кажется, допустил ошибку в том, что он начал проводить реформы очень резко. Ему следовало бы продумать естественную реакцию тех, кто будет протестовать, в том числе, конечно, и Обамы, и Демократической партии, которая ищет любую возможность, чтобы помешать Трампу проводить реформы.

То есть Трамп допустил некую тактическую ошибку, но в стратегическом плане он абсолютно прав, так как угроза терроризма, как мы видим, каждый день растет практически во всех странах. Даже во вроде бы благополучной Канаде. И для того, чтобы с этим злом бороться, нужны новые методы.

Кроме того, в предложениях Трампа ничего особо радикального нет. Там было задержано порядка 100 человек из 300 тысяч, которые каждый день прибывают в Америку, и наложен запрет на ограничения на въезд из семи мусульманских стран на 120 дней или на 90 дней. То есть он идет в правильном направлении, но, видимо, с не очень хорошим пиаром. А, к сожалению, в политике без пиара не обойтись.

— То, что часть истеблишмента восстала против Трампа, — это просто битва за деньги или раскол страны? Сейчас независимый Техас, Калифорния с огромной долей ВВП могут выйти?

— До выхода, наверное, дело не дойдет. Я не думаю, что здесь вопрос о деньгах идет - скорее, о влиянии. Истеблишмент проиграл битву, но он не хочет признать поражение в войне. И Трампа ждут нелегкие времена. Он назвал задачу — "осушение вашингтонского болота". Понятно, что одному человеку это не осилить. И его кабинет пока еще не в полном составе. Может быть, с этими радикальными шагами нужно было немножко повременить, пока кабинет не будет укомплектован. Но что сделано, то сделано. Я думаю, что через некоторое время это все как-то успокоится.

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