Трамп уволил генпрокурора США за критику его миграционного указа

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора, главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции.

Фото: АР

Как сообщает Белый дом, руководить ведомством, до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, будет окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов. Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", — приводит сообщение администрации РИА Новости.

Напомним, ранее исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Дональда Трампа по иммиграции.

Как сообщил телеканал CNN, Йейтс не верит в юридическую обоснованность указа. Юристы министерства представляют государство на судебных процессах, где оспариваются правительственные распоряжения. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме, адресованном чиновникам министерства.

Добавим, как передает Reuters, ссылаясь на внутренний документ министерства внутренней безопасности США, американские власти дали разрешение на въезд в страну 872 беженцам, несмотря на указ президента США Дональда Трампа по иммиграционной политике страны.

По данным агентства, эти беженцы смогут въехать в штаты уже на этой неделе, им было выдано разрешение на въезд еще до подписания Трампом указа. Национальность допущенных в страну беженцев не уточняется.

Также в документе говорится, что за период с вечера пятницы по утро понедельника 348 людям, имевшим американскую визу, отказали в посадке на борт самолетов, направлявшихся в США, еще 200 людям отказали во въезде, когда они уже приземлились на территории США. Более 730 человек, в том числе 394 законных резидентов США, были допрошены сотрудниками таможенно-пограничной службы в американских аэропортах, передает агентство.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп.

Максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). Также Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. Кроме того, глава Белого дома запретил въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Ранее в результате стрельбы в мечети в канадском городе Квебек погибли шесть человек, еще 8 получили ранения разной степени тяжести. По данным СМИ, в нападении участвовали три человека, на их лицах были маски.

"Это прямое следствие указов Трампа, которые были подписаны в пятницу, о запрете иммиграции из ряда мусульманских стран. Канадское руководство заявило о том, что тех беженцев, которых не хотят принимать Соединенные Штаты Америки, готова принять Канада. Данный теракт — реакция на решение Канады.

Указ Дональда Трампа вызван еще и тем, что, по данным Министерства внутренней безопасности США, ячейки ИГ(запрещено в РФ — ред.) функционируют чуть ли не во всех американских штатах. И многие лица арабского происхождения или арабской диаспоры могут свободно уехать в Канаду. Тем более, что большая их часть живет в штате Мичиган, рядом с канадской границей. Нападение на мечеть лишний раз подчеркивает тот факт, что указы Трампа очень резко усилят межэтническую, расовую, даже религиозную напряженность на североамериканском континенте. В известной степени, это затяжной эффект вторжения в Ирак в 2003 году. Пришла пора собирать камни", — рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!