Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой

Директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что прекращение ядерной сделки с Ираном будет катастрофой. "Я думаю, это будет иметь катастрофические последствия. Это было бы верхом глупости", — цитирует его "Би-би-си".

Фото: АР

Бреннан также посоветовал Трампу с осторожностью относиться к сближению с Россией. "Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации стоит опасаться российских обещаний", — заявил глава ЦРУ, напомнив "вмешательство" России в президентскую кампанию в США.

Напомним, Бреннан покидает свой пост, главой ЦРУ в администрации Трампа станет конгрессмен Майк Помпео. Ранее Pravda.Ru писала, что спецслужбы США охватил страх и растерянность после победы на выборах Дональда Трампа, поскольку именно его придется знакомить с высшими секретами государства. "Я буду работать сегодня затаив дыхание, почти охваченный страхом", — рассказал представитель спецслужб The Washington Post, — "Мы не знаем, что будет происходить в ближайшие четыре года и даже в ближайшие месяцы".

По данным издания, в скором времени высокопоставленные сотрудники разведки должны провести брифинги для Трампа, на которых ему сообщат самые секретные сведения, доступные только высшим руководителям страны, включая информацию о террористических группах, перехваченных сообщениях мировых лидеров, результаты, полученные со спутников и другую информацию.

"В отношении Ирана сохранится прежняя политика. В целом она основана на агрессивной риторике по отношению к стране. Понятно, что здесь надо учитывать фактор Саудовской Аравии, израильский фактор — это союзники США на Ближнем Востоке и противники Ирана. Но, как мне кажется, в экономическом плане все-таки начнется поиск каких-то точек соприкосновения. Тем более, что Иран — это огромный открытый рынок, и там американский бизнес может очень хорошо заработать, хотя бы на мобильных телефонах. Вряд ли, конечно, это будет оборонно-промышленный комплекс Ирана, туда их не пустят, в этом смысле, иранцы будут сотрудничать, безусловно, с нами и с Китаем, но не с Европой и США", — рассказал ранее Pravda. Ru начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов.

"Что касается отношения с Россией, Трамп не пытался опровергать утверждение Клинтон о том, что Кремль якобы взламывает сайты и пытается повлиять на выборы. Но, он просто-напросто обращал внимание на серьезные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, допущенные Бараком Обамой в отношениях с Россией, и давал понять, что это, в принципе, закономерно, поскольку, США не смогли договориться с РФ, которая должна быть важнейшим партнером Соединенных Штатов, и является страной, с которой необходимо считаться.

Трамп давал понять, что нельзя делать ставку на повстанцев, на сирийскую оппозицию, противников Асада. Во-первых, потому что они ничем не лучше самого Асада, этого "плохого парня", во-вторых, потому что, опять же, это источник постоянного конфликта с Россией и Ираном. Эти заявления отличаются о тех, что были два года назад, и могут быть очень ловким предвыборным ходом Дональда Трампа, так как неудачные отношения с Россией — это прекрасная возможность нанести еще один удар по предвыборным позициям Хиллари Клинтон", — считает доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, кандидат исторических наук Андрей Крыжановский.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня