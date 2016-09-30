Дипломаты готовятся к атакам исламистов на россиян

Посольство России в США усилит меры безопасности из-за угроз проведения экстремистами акций протеста, связанных с обострением ситуации в сирийском Алеппо.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Мы усилили собственные меры безопасности. Рекомендуем российским гражданам воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность и следовать рекомендациям МИД России", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российской дипмиссии Юрия Мельника.

Он также добавил, что рекомендации размещены на сайте МИДа России.

"В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в Алеппо. Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против её граждан. В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где "гнев и протест" могут быть обращены против их достоинства и безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, в Сирии с 19 сентября истек срок режима прекращения огня. Российская сторона отмечала, что он выполнялся только со стороны Дамаска, а оппозиция и террористы использовали его для перегруппировки сил. Сирийская армия объявила о начале военной операции в Алеппо.

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