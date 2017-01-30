Пентагон и ЦРУ оценят способность России пережить ядерный удар США

Американская разведка исследует способность госструктур России и Китая пережить ядерный удар. Анализ проводится по требованию конгресса США, озадаченного "растущей военной мощью Пекина и намерениями российского лидера Владимира Путина".

Как пишет Bloomberg, исследование Национальной разведки и штаба Стратегического командования США будет включать местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность. Анализ также оценит способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны укрепить и расширить ядерный потенциал. "Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC. "Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — также написал Трамп на своей странице в Twitter. Эксперты опасаются, что американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала.

Напомним, как сообщал CBS, стратегическое командование США "каждый день готовится к возможной ядерной войне с Россией и принимает исключительные меры ради того, чтобы люди "при кнопках" исполнили страшный приказ". Ранее Штаты провели боевое прогнозирование операции Bear Spear ("Рогатка на медведя"). Целью учений было "моделирование быстрого и частично-ядерного удара по России". В результате США не смогли нанести обезоруживающий, внезапный и безответный удар — поэтому Америка, как и Россия, оказались стерты с лица Земли.

Не так давно в РФ были проведены учения по отражению ядерного удара по Москве системой противоракетной обороны и нанесения ответно-встречного массированного термоядерного удара по противнику силами РВСН. В ходе тренировки была проверена работа системы "Периметр", называемая "оружием судного дня" или "мертвой рукой". Комплекс оценивает ситуацию на территории страны и дает команду на нанесение ответного удара по противнику в автоматическом режиме. Таким образом, противник не может нанести первый удар и остаться безнаказанным. Как ранее писала Pravda. Ru, эксперты США были крайне напуганы существованием такой системы, сегодня "Периметр" находится на боевом дежурстве, что официально подтверждено Минобороны".

"Ядерное оружие — единственное оружие сдерживания. Невозможно было бы удержать такую страну, как Россия, огромную, с уже очень малым количеством населения, 150 миллионов на такой территории, без него. И ядерное оружие — это гарантия определенного мира. Иначе защититься невозможно. Именно страх взаимного уничтожения гарантирует, что войны не будет. Потому что начинать ядерную войну — не то, что безумие, это сверхбезумие", — рассказал ранее Pravda. Ru писатель, единственный журналист, которого допустили на Чернобыльскую АЭС после взрыва, Владимир Губарев.

"Те страны, которые обладают ядерным оружием, никогда не откажутся от того, чтобы его применять в случае крайней необходимости. А брать на себя какие-то обязательства, которые потом не будут исполняться, я думаю, страны не будут. Во всяком случае, такие переговоры будут затягиваться на десятки лет.

Кто и когда контролировал ядерное оружие? Посудите сами. На примере того же Израиля. Мировая общественность до сих пор не знает, сколько у него носителей и сколько у него ядерных боеголовок. И он не собирается их показывать. О чем вы говорите. Это формальность, это, скажем, игра в политическую лояльность по отношению к мировому сообществу, не больше", — считает вице-президент в Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!