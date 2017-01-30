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Источник Правда.Ру

Хваленый F-35 делает из пилотов "всадников без головы"

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Сети появилось видео, на котором американские истребители F-35C взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

Хваленый F-35 делает из пилотов всадников без головы

"Смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы", — написал пользователь из Бразилии, который и выложил отрывок из видео в своем Twitter.

Резкий старт истребителя привлек внимание и прессы. Так, Business Insider написал, что именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Эксперты сравнили катапультный взлет F-35C и F-18 и отметили, что разработанный в 1970-х годах F-18 тоже "потряхивает" на старте.

Как сообщает РИА Новости, нашлемный индикатор должен показывать важную информацию о течении полета, без него летчик не сможет оценить ситуацию в небе. Согласно данным исследования Пентагона, катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов. Из 105 летчиков, 74 после старта с использованием катапульты пожаловались на "умеренную боль", еще 18 сообщили о "сильной боли", один пилот заявил о "сильной непрекращающейся боли".

Напомним, в 2015 году амбициозный проект американского министерства обороны по созданию истребителя F-35 оказался на грани провала: в результате проверок выяснилось, что двигатель самолета настолько ненадежный, что это может угрожать реализации всего проекта. Всего сотрудниками внутренних органов контроля Пентагона было найдено 61 несоответствий установленным стандартам при проверке двигателей, производимых компанией Pratt & Whitney. В отчете по итогам проверки говорится, что надежность двигателя крайне низка, и ей еще очень далеко до соответствия целям программы.

Отметим, реализация проекта по созданию F-35 не в первые сталкивается с проблемами. Так, в 2014 году военное ведомство США остановило полеты истребителя из-за инцидентов, произошедших с этими самолетами — один раз произошла утечка топлива, а в другой раз истребитель вообще загорелся при взлете. По этим же причинам США не стали посылать своей новый истребитель на авиасалон в Фарнборо в Великобритании в прошлом году.

Ранее Business Insider написал о том, что истребитель пятого поколения F-35 существенно уступает своему коллеге — истребителю четвертого поколения F-16. Такие выводы были сделаны после проведения испытаний, когда оба истребителя попробовали себя в небе, сымитировав бой.

Летчик, управлявший новым истребителем, пожаловался, что машина не столь маневренна, также невысокая угловая скорость самолета не дает возможности догнать F-16. Другие специалисты, которых цитирует издание, отмечают, что F-35 не стоит даже сравнивать с российскими и китайскими истребителями пятого поколения, подчеркивая, что новая американская боевая машина значительно их слабее.

Pravda.Ru уже писала, что американские военные высказывают опасения, что российские истребители Т-50 будут превосходить аналогичные модели, находящиеся на вооружении армии США.

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