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Источник Правда.Ру

Трамп предупредил о Третьей мировой войне

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп предложил сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму заняться борьбой с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", а не пытаться развязать третью мировую войну.

Трамп предупредил о Третьей мировой войне
Фото: АР

"Заявления бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну", — написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее сенаторы Грэм и Маккейн назвали указ президента "должным образом непроверенным". По их словам, указ станет "раной, причиненной самим себе". "Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренный или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность", — цитирует РИА Новости заявление сенаторов.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, американский президент ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как сообщало агентство Reuters, ссылаясь на данные Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Как сообщало издание The Hill, представители Демократической партии в сенате также выступили с осуждением указа об ужесточении миграционной политики. Так, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей", а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путь к перерождению".

"Если продолжатся нападки уже на действующего президента США, то здесь я вижу несколько возможных сценариев, — сказал ранее Pravda.Ru Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. — Во-первых, это увольнение людей, например, в тех же СМИ, которые пытаются его дискредитировать. Эта дискредитация абсолютно не соответствует правилам игры в политической системе США. Да, могут быть разногласия между партиями, могут быть партийные дискуссии, но открытое обвинение действующего президента в том, что он не отстаивает национальные интересы США, — это немыслимое, неслыханное действие".

По его мнению, второй вариант — это упомянутый импичмент, но эта процедура поставит всю политическую систему Соединенных Штатов в очень сложное положение, и в государстве разразится политический и экономический кризис. "Да, не вся Республиканская партия полностью поддерживает Трампа, но ситуация, когда Конгресс с преобладанием республиканцев проводит процедуру импичмента своего же кандидата, может очень сильно сказаться в целом на политической системе США. Это может ее кардинально подорвать с катастрофическими последствиями. И третий вариант: антитрамповская риторика постепенно сойдет на нет, потому что сменится администрация. Этот вариант — самый вероятный", — заметил Никита Данюк.

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