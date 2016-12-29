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Источник Правда.Ру

Трамп сам пишет себе речь на инаугурацию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

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Фото: AP

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, — сообщил историк. — Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

Также Трамп заявил, что процесс передачи власти идет не так гладко, как ему бы хотелось, однако лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты, передает ТАСС. 

Кстати, ранее Трамп заявил, что "порвал" бы Обаму на выборах.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!" — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее действующий президент Штатов в интервью CNN заявил, что смог бы выиграть выборы в 2016 году, если бы имел право баллотироваться.

Насчет предстоящей инаугурации, которая пройдет 20 января, миллиардер уже высказал пожелания. Он хочет сделать ее рекордной и опять же обойти Обаму.

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

Между тем спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца, передает ТАСС.

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Темы выборы в США Дональд Трамп
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