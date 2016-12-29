Таможня США приготовила для террористов "тест на честность"

Источник фото: архив Правды.Ру

Американские власти нашли новый способ выявления террористов. Безотказный. На таможне теперь интересуются, какие соцсети и под какими именами посещают прибывающие в США иностранцы. Дело это добровольное, а отказ вроде бы никак не влияет на въезд в страну. Правда, по американским законам офицер иммиграционной службы может просто так развернуть человека даже при наличии визы. И причины не объяснит — то ли турист лицом не вышел, то ли офицер не с той ноги встал.

Удивляет то, что весь этот тест на честность вводят, когда все уверены, что социальные сети и почтовые сервисы и так уже под колпаком, передает радио Sputnik. Сколько написано про то, как через чистые руки американских разведчиков прошли миллионы аккаунтов Yahoo Mail. Сервис, правда, все отрицает. Да и про некоторые соцсети примерно то же писали. Сети, конечно, от всего тоже открестились, но, как говорится, осадочек остался.

Правда.Ру сообщала об этом. В декабря иск в суд против компаний Google, Facebook и Twitter подали родственники жертв "орландского стрелка", совершившего налет на ночной клуб Florida Pulse во Флориде.

Родные погибших полагают, что принадлежащие указанным корпорациям социальные сети оказывали "материальную поддержку" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также способствовали "радикализации" Омара Матина — стрелка, открывшего огонь по посетителям клуба. Об этом сообщает телекомпания Fox.

Родственники трех погибших — Тэвина Кросби, Хавьера Хорхе-Рейэса и Хуана Рамона Гуерреро, настаивают на том, что социальные сервисы "предоставляли террористической группировке ИГ* учетные записи, которые она использовала для распространения экстремистской пропаганды, сбора финансовых средств и привлечения новых рекрутов".

Кстати, недавно ФБР заявила об угрозе терактов в Нью-Йорке на новогодние праздники. Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" — экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.