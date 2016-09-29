Директор ФБР Джеймс Коми заявил что, более чем в десяти штатах США были совершены попытки хакерских атак на систему регистрации избирателей.
"Были зафиксированы действия, которые являются подготовкой к возможному взлому, а также новые попытки вторжения в базы данных избирателей — помимо тех, о которых было известно в июле и августе", — заявил Джеймс Коми.
Как сообщает CNN, директор ФБР поручил штатам обеспечить безопасность избирательных систем и призвал обратиться к Министерству внутренней безопасности за дополнительной информацией.
По данным двух источников в правоохранительных органах CNN, следствие считает, что за атаками может стоять Россия.
Напомним, обвинения в адрес Москвы впервые прозвучали после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также говорила о "российской угрозе". "Это почти немыслимо, что иностранный противник пытается манипулировать американской политической системой, а президент России Владимир Путин и его помощники пытаются, извлечь собственную пользу, повлияв на выбор американцев", — цитирует The Bloomberg кандидата в президенты США.
"Просто смешно видеть, что после всех этих заявлений о том, что Россия изолирована, приструнена, разорвана в клочья — оказывается, она способна влиять на итоги президентских выборов Соединенных Штатов. Понимаете, это выглядит странно, шокирующее, неправдоподобно", — рассказал ранее Правде.Ру политолог Борис Межуев. Эксперт считает, что это такая предвыборная технология, рассчитанная на то, чтобы представить Дональда Трампа в качестве агента Кремля и не допустить его победы на выборах.
Ранее эксперты крупнейшей социологической службы Gallup сообщили, что граждане США стремительно теряют доверие к политическим лидерам страны. 56% населения вовсе считают, что народ потерял способность хоть сколько-нибудь ориентироваться в политике.
Недавно популярное издание The Daily Caller опубликовало сенсационный доклад — подробно рассказав, как умершие американцы "продолжают голосовать из могилы на каждые выборы".
"Большинство мошеннических голосов принимали участие в округе Лос-Анджелес. Хотя местные власти утверждают, что удаляют всех умерших людей из базы данных избирателей, KCBS-TV обнаружило сотни скончавшихся жителей Южной Калифорнии, которые до сих пор являются зарегистрированными избирателями, предоставляя тем самым возможности для дальнейших фальсификаций итогов голосования",- цитирует расследование портал FLB. Журналисты показали, как скончавшиеся в 2006 году избирательницы… вовсю голосовали в 2014, 2012, 2010 и 2008 годах.
Стоит также вспомнить исследование портала Gopthedailydose. com, нашедшего столь серьезные ошибки в системах подсчета американских избирателей, что ситуация может привести к мощным махинациям.
Эксперты поражены — только в одном из округов Нью-Йорка зарегистрированы на выборы 6100 покойных американцев, при этом около 270 из них голосовали после своей смерти, а один "умудрился" посмертно сходить на выборы и отдать голос аж 14 раз! Неудивительно, что американцы теряют доверие к результатам выборов.
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