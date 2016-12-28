Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп будет торговать санкциями Обамы. Что уступит Россия?

Мир » Северная Америка » США и Канада

 

357442.jpeg

Администрация уходящего президента США Барака Обамы перед своей отставкой намерена "насолить" России за якобы имевшую место попытку Москвы вмешаться в ход американской избирательной компании.

Практически завершена подготовка пакета ответных мер. Речь идет о якобы дипломатических мерах наряду с экономическими ограничениями.

Что готовят США и как ответит Россия, Правда.Ру спросила у политолога, эксперта по российско-американским отношениям Виктора Олевича.

— Серьезными ли будут санкции?

— Между Москвой и Вашингтоном отношения и так уже на очень низком уровне. Со стороны Вашингтона действуют санкции в отношении Москвы и политического, и экономического характера. Это и определенное количество российских государственных деятелей, которые не имеют право приезжать в США, против них введен ряд других ограничений. Это и секторальные санкции против различных секторов российской экономики: от ВПК до агропромышленного комплекса.

Конечно же, введение дополнительных санкций только ухудшит российско-американские отношения и создаст дополнительные проблемы при переходе от одной американской администрации к другой администрации и при попытках как-то наладить отношения, которые будут предприняты после 20 января 2017 года, когда новым президентом официально станет Дональд Трамп. Потому что не так легко будет от этого прискорбного багажа администрации Обамы отказаться. И, конечно же, это оставит свой отпечаток, в целом, этого добивается и сам Барак Обама, и ряд старших членов его администрации, предпринимая эти усилия в финальный месяц его правления.

— Стремится ли Обама действительно максимально испортить отношения с Россией перед уходом, чтобы усложнить жизнь Трампу?

— Здесь есть несколько причин этих действий. И одна из этих причин, к слову, имеет отношение к эффективности со стороны уже и администрации Трампа. Ведь любые подобные действия, любые инструменты давления на Россию, в переговорном процессе, какая бы администрация не вела эти переговоры, являются инструментом давления.

То есть для Трампа, для (госсекретаря) Тиллерсона, практически для новой администрации, экономические санкции против России, поддержка американцами различных террористических группировок в Сирии, поддержка американцами антироссийское правительство в Киеве, ряд других мер, являются инструментами давления. И поэтому при любых переговорах, которые будут идти, это будет являться точкой отсчета. За каждые уступки со стороны США новая американская администрация будет требовать несомненно еще больше уступок со стороны Москвы.

Эти действия даже в каком-то смысле выгодны новой администрации. Но, с другой стороны, конечно же, присутствие на целом ряде направлений в американских министерствах и ведомствах, а также в американском конгрессе деятелей, которые не настроены на изменение антироссийской политики, уже при новой администрации, может сыграть очень существенную роль в торможении процесса налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

Потому что если новый президент может сменить руководителей основных министерств и ведомств в США, то руководство и представителей американского конгресса новый президент сменить не сможет. И такие известные деятели, как Джон Маккейн, Линдси Грэм, и ряд других сенаторов и конгрессменов, конечно же, будут защищать те интересы, которые они считают нужными, и следовать антироссийской политике, к которой они привыкли.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Дональд Трамп поблагодарил Путина за комплимент
Темы США Виктор Олевич Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Упражнения для улучшения зрения
Здоровье
Упражнения для улучшения зрения
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Азербайджан: от нефти к туризму
Практика
Ту-154: Риск сведен к минимуму, но не исключен
США и Канада
Яков Кедми: "У Трампа много противников, но он выдержит"
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Криминал
Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым
Любовь Степушова (Люлько) Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов
Комментарии
Robert Davtyan Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Alexandra Polozun Следствие догадалось, что убило Ту-154
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Валентина Кириченко (Довбыш) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Алексей Юрьевич(Google) Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Людмила Аникина(Facebook) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Геннадий Столяров Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?