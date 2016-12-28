Трамп будет торговать санкциями Обамы. Что уступит Россия?

Администрация уходящего президента США Барака Обамы перед своей отставкой намерена "насолить" России за якобы имевшую место попытку Москвы вмешаться в ход американской избирательной компании.

Практически завершена подготовка пакета ответных мер. Речь идет о якобы дипломатических мерах наряду с экономическими ограничениями.

Что готовят США и как ответит Россия, Правда.Ру спросила у политолога, эксперта по российско-американским отношениям Виктора Олевича.

— Серьезными ли будут санкции?

— Между Москвой и Вашингтоном отношения и так уже на очень низком уровне. Со стороны Вашингтона действуют санкции в отношении Москвы и политического, и экономического характера. Это и определенное количество российских государственных деятелей, которые не имеют право приезжать в США, против них введен ряд других ограничений. Это и секторальные санкции против различных секторов российской экономики: от ВПК до агропромышленного комплекса.

Конечно же, введение дополнительных санкций только ухудшит российско-американские отношения и создаст дополнительные проблемы при переходе от одной американской администрации к другой администрации и при попытках как-то наладить отношения, которые будут предприняты после 20 января 2017 года, когда новым президентом официально станет Дональд Трамп. Потому что не так легко будет от этого прискорбного багажа администрации Обамы отказаться. И, конечно же, это оставит свой отпечаток, в целом, этого добивается и сам Барак Обама, и ряд старших членов его администрации, предпринимая эти усилия в финальный месяц его правления.

— Стремится ли Обама действительно максимально испортить отношения с Россией перед уходом, чтобы усложнить жизнь Трампу?

— Здесь есть несколько причин этих действий. И одна из этих причин, к слову, имеет отношение к эффективности со стороны уже и администрации Трампа. Ведь любые подобные действия, любые инструменты давления на Россию, в переговорном процессе, какая бы администрация не вела эти переговоры, являются инструментом давления.

То есть для Трампа, для (госсекретаря) Тиллерсона, практически для новой администрации, экономические санкции против России, поддержка американцами различных террористических группировок в Сирии, поддержка американцами антироссийское правительство в Киеве, ряд других мер, являются инструментами давления. И поэтому при любых переговорах, которые будут идти, это будет являться точкой отсчета. За каждые уступки со стороны США новая американская администрация будет требовать несомненно еще больше уступок со стороны Москвы.

Эти действия даже в каком-то смысле выгодны новой администрации. Но, с другой стороны, конечно же, присутствие на целом ряде направлений в американских министерствах и ведомствах, а также в американском конгрессе деятелей, которые не настроены на изменение антироссийской политики, уже при новой администрации, может сыграть очень существенную роль в торможении процесса налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

Потому что если новый президент может сменить руководителей основных министерств и ведомств в США, то руководство и представителей американского конгресса новый президент сменить не сможет. И такие известные деятели, как Джон Маккейн, Линдси Грэм, и ряд других сенаторов и конгрессменов, конечно же, будут защищать те интересы, которые они считают нужными, и следовать антироссийской политике, к которой они привыкли.

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