Спецслужбы США ждут массовых беспорядков на инаугурации Трампа

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Спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца, передает ТАСС.

Церемония инаугурации 45-го президента США пройдет 20 января на Капитолийском холме, у здания Конгресса.

Напомним, большинство выборщиков 19 декабря отдали свои голоса за Трампа — 304 против 227 у Клинтон. Трамп в своём Twitter поблагодарил всех поддержавших его, а также высказался о намерении объединить страну.

Правда, оба кандидата — и Трамп, и Клинтон — стали одними из самых непопулярных за последние десятилетия. У обоих антирейтинги заметно превышали уровень поддержки. Многие эксперты считают, что голосование происходило по принципу не "за", а "против". Вероятно, все эти факторы привели к рекордному числу недобросовестных выборщиков — так называют тех, кто отказался поддержать кандидата, за которого проголосовало большинство жителей представляемого ими штата.

По мнению экспертов, после этих выборов дискуссия о замене существующей системы прямым голосованием в США возобновится. Ранее Правда.Ру сообщала об этом. Такой законопроект в ноябре внесла в конгресс сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. Он подразумевает ликвидацию института выборщиков. Сейчас, по сути, главу государства выбирают именно они.

Как сообщала Правда.Ру, Дональд Трамп уже заявил, что хочет побить рекорд Обамы на инаугурации. Он призвал своих сторонников массово прийти на церемонию 20 января.

Как сообщают американские СМИ, Дональд Трамп в первые дни после инаугурации может отменить 70% последних указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы действующего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй — с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.