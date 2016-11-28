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Источник Правда.Ру

8 человек пострадали во время стрельбы на территории университета в Огайо

Мир » Северная Америка » США и Канада

Восемь человек пострадали в результате произошедшего на территории Университета Огайо — одного из крупнейших в США. Все пострадавшие попали в больницу. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей пожарной охраны, состояние одного из пострадавших — критическое. В репортаже не уточнялось, получили ли пострадавшие огнестрельные ранения.

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Фото: AP

Как пишут американские СМИ, утром автомобиль протаранил толпу людей возле студенческого городка университета штата Огайо. После этого нападавший попытался добить раненых мачете, а затем открыл огонь.

По данным информационного агентства AP, состояние двух пострадавших — стабильное, информации о других пострадавших пока нет. CNN также сообщила, что подозреваемый в стрельбе убит. Позже стало известно, что полиция задержала еще двух человек у университета в Огайо, где произошла стрельба.

Как сообщила ранее администрация Университета Огайо в Twitter, "на территории университета, возможно, находится человек, открывший огонь". В этой связи всем студентам и преподавателям было рекомендовано найти укрытие и избегать района учебного корпуса, пишет ТАСС.

Сейчас к территории студенческого городка стянуты подразделения полиции и несколько карет "скорой помощи".

Добавим, в университете обучаются в общей сложности около 60 тыс. человек.

Напомним, в этом году в США уже было несколько громких случаев стрельбы в общественных местах. В июне трагедия произошла в ночном гей-клубе в Орландо. Там погибли полсотни человек. Такого числа убитых в результате массового расстрела не фиксировали за всю историю США. Шеф полиции города Орландо Джон Мин, сообщил, что преступник был вооружён пистолетом и полуавтоматической винтовкой.

После этого, месяц спустя, в США в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния), неизвестные открыли стрельбу на вечеринке. Были ранены 14 человек. По данным полиции, на празднике было около 150 человек, многие из них в момент инцидента находились во дворе перед домом. Огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля.

В начале августа 5 человек пострадали во время ночной перестрелки в Сент-Луисе. У ночного клуба Fubar между отдыхающими произошла ссора. Один из них достал оружие, и завязалась перестрелка.

Барак Обама после всех случившихся инцидентов обратился к американцам. "Мы знаем, что в ходе инцидентов со стрельбой в нашей стране погибает гораздо больше людей, чем от терактов", — сказал президент США.

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