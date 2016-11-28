Госсекретарем США может стать бывший глава ЦРУ, судимый за разглашение гостайны

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петрэуса на пост государственного секретаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентства Bloomberg.

Источник фотографии: Associated Press

По данным Bloomberg, избранный президент США проведет встречу с бывшим главой ЦРУ в понедельник.

К слову, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

Это уже не первый кандидат в госсекретари США. Так, телеканал CNN составил список из пяти потенциальных претендентов, в который, помимо 73-летнего экс-спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича, входят сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер.

Издание The Wall Street Journal к претендентам, помимо Гингрича и Болтона, относит и главу комитета Сената по иностранным делам Роберта Коркера.

В свою очередь британское ВВС называет Гингрича главным претендентом на должность и напоминает, что тот вынужден был уйти в отставку с руководящей должности в Палате представителей за нарушение этических норм — у него был роман с сотрудницей.

По данным других СМИ Америки, основными кандидатами на этот ключевой пост в администрации нового президента являются Митт Ромни, который был кандидатом в президенты в 2012 году, и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Однако основным кандидатом все же до настоящего времени был Гингрич. Как писала Правда. Ру, нынешний госсекретарь Джон Керри до своего ухода пытается всеми силами добиться соглашение с Россией по Сирии. Как пишет Washington Post, Керри боится, что Трамп может заключить "сделку иного рода с Москвой", которая "бросит на произвол судьбы сирийскую оппозицию и твердо поставит" Вашингтон на сторону президента Сирии Башара Асада. Американское СМИ называет усилия Керри "неистовыми и даже невообразимыми".

Кроме того, в начале октября Керри сделал громкое заявление. Он признал незаконность действия США в Сирии и сказал, что "русские его перехитрили".

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