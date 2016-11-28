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Источник Правда.Ру

Госсекретарем США может стать бывший глава ЦРУ, судимый за разглашение гостайны

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петрэуса на пост государственного секретаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентства Bloomberg.

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Источник фотографии: Associated Press

По данным Bloomberg, избранный президент США проведет встречу с бывшим главой ЦРУ в понедельник.

К слову, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

Это уже не первый кандидат в госсекретари США. Так, телеканал CNN составил список из пяти потенциальных претендентов, в который, помимо 73-летнего экс-спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича, входят сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер.

Издание The Wall Street Journal к претендентам, помимо Гингрича и Болтона, относит и главу комитета Сената по иностранным делам Роберта Коркера.

В свою очередь британское ВВС называет Гингрича главным претендентом на должность и напоминает, что тот вынужден был уйти в отставку с руководящей должности в Палате представителей за нарушение этических норм — у него был роман с сотрудницей.

По данным других СМИ Америки, основными кандидатами на этот ключевой пост в администрации нового президента являются Митт Ромни, который был кандидатом в президенты в 2012 году, и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Однако основным кандидатом все же до настоящего времени был Гингрич. Как писала Правда. Ру, нынешний госсекретарь Джон Керри до своего ухода пытается всеми силами добиться соглашение с Россией по Сирии. Как пишет Washington Post, Керри боится, что Трамп может заключить "сделку иного рода с Москвой", которая "бросит на произвол судьбы сирийскую оппозицию и твердо поставит" Вашингтон на сторону президента Сирии Башара Асада. Американское СМИ называет усилия Керри "неистовыми и даже невообразимыми".

Кроме того, в начале октября Керри сделал громкое заявление. Он признал незаконность действия США в Сирии и сказал, что "русские его перехитрили".

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Тайны ЦРУ уходят в Сеть
Темы США ЦРУ Дональд Трамп Дэвид Петрэус
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