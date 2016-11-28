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Выборы в США: политтехнологи победили "отцов-основателей"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о высоком проценте мошенничеств на выборах. Он опубликовал запись о том, что при голосовании в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии имели место серьезные нарушения. Кстати, наших наблюдателей туда не допустили.

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Фото: AP

Трамп утверждает, что на состоявшихся в стране 8 ноября выборах главы государства миллионы человек голосовали незаконно. А он, помимо сокрушительной победы по числу голосов коллегии выборщиков, "выиграл и народное голосование".

Американские СМИ поспешили назвать заявления Дональда Трампа о мошенничестве на выборах в США "бездоказательными", "надуманными" и " лживыми", пишет РИА Новости. А газета Politico и вовсе окрестила высказывания Трампа "маргинальной теорией заговора". Председатель Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член СПЧ Игорь Борисов прокомментировал Правде. Ру высказывания миллиардера:

— Мы давно уже такой точки зрения придерживаемся, что выборы в США проходят с отступлением от международных требований демократических выборов, и они не исполняют эти требования, те принципы и стандарты, под которыми сами подписались. По оценке Российского общественного института избирательного права, в полном объеме исполняется только один принцип: это периодичность выборов. Все остальные принципы демократических выборов не исполняются.

Причина кроется в архаичности американской избирательной системы. Те принципы ее функционирования, которые были заложены отцами-основателями, в наши дни с легкостью обходят специалисты-политтехнологи. Поэтому, конечно, в ходе президентских выборов в Америке имеют место и нарушения, и фальсификации, и подтасовки, в целом, печь идет об искажении воли избирателей. Начиная с того, что не все американские граждане включены в списки избирателей, имеющих право голоса; система допуска на избирательные участки в разных штатах разная, далеко не везде требуется удостоверение личности с фотографией. Всем этим политтехнологи активно пользуются в интересах тех или иных кандидатов.

Все это означает, что избирательная система уже давно требует реформирования, приведения в соответствие с общемировыми стандартными демократических выборов. Сами американцы только сейчас об этом начали говорить.

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Темы США выборы в США Игорь Борисов Дональд Трамп
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