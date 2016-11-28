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Источник Правда.Ру

США пытаются скрыть провал проекта Zumwalt

Мир » Северная Америка » США и Канада

Два мощнейших эсминца США и Британии буквально превратились в жестянки из-за китайских чипов-разрушителей. Такова официальная причина поломок кораблей.

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Фото: AP

Администрация президента США Барака Обамы была проинформирована об опасности этих устройств. Пентагон, однако, продолжал закупать чипы десятками тысяч и использовать их даже в те моменты, когда выяснилось, что они вызывают сбои в американских военных сетях. "Чипы-разрушители" имеются практически во всей военной технике и системах связи построенных США и Великобритании в последнее время.

Почему это всего лишь придуманные американцами мифы, Правде.Ру рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета, председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запас, а Виктор Мураховский.

— Американцы сами не могут произвести микрочипы?

— Во-первых, я считаю это фейком. То, что Китай производит значительную долю микроэлектроники, это не секрет. Основным производителем в мире сейчас электронной компонентной базы является Тайвань, который тоже является Китаем. Китай, Южная Корея — вот страны, которые сейчас, наверное, 80% электронно-компонентной базы производят.

— А насколько они некачественные?

— А это зависит от того, как вы закажете. Надо понимать, что там фабрики по производству микросхем либо построены западными компаниями, тем же Интелом, Самсунгом, либо созданы в Китае, если самими национальными производителями, но все равно, оборудование стоит исключительно западное.

— Если это фейк с китайскими чипами-разрушителями, то настоящую причину, вероятно, мы никогда не узнаем?

— Публично вряд ли будут эти причины озвучиваться. Поэтому, сказать трудно, узнаем мы или не узнаем.

— А для наших военных кораблей тоже китайские чипы закупаются?

— В том числе. Весь мир использует, за исключением критических систем. Например, стратегические ядерные силы, система боевого управления — они исключительно на нашей электронике полностью построены. Надо понимать, чтобы вы представляли, как это делается: во всем мире, и у нас тоже, в странах, для которых требуется такого рода высококачественная электроника, высокой степени интеграции, с жесткими технологическими нормами, там работают инжиниринговые центры, которые разрабатывают топологию этих микросхем, а производство все равно отдают на сторону. Производство как раз в основном в Тайване, в материковом Китае, в Южной Корее.

— Вы в этом не видите никакой опасности?

— Опасность есть теоретически, но если говорить о западных странах, то там просто экономически невыгодно такие производства ставить. Надо понимать, что это серьезные инвестиции. Второе, это высокие зарплаты высококвалифицированным рабочим. Поэтому производство уезжает в другие страны. Но и на Западе в критичных областях — космосе, ядерных силах, военных системах связи, в основном используют свои микросхемы, и такие американские фирмы, как Fairchild Semiconductor, в этом смысле впереди планеты всей по уровню используемых технологий. Но стоимость их микросистем, понятно, что не просто не порядок, а на два порядка больше, чем китайских изделий.

— Вероятно, когда касается безопасности, лучше свои использовать…

— Да, у нас ситуация такая же, просто причины ее несколько другие. У нас вообще нет таких производств.

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Темы США Китай Виктор Мураховский
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