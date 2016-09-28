СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире

"Убивать и разрушать" - только на это способны вооруженные силы США, считает Ник Терс, автор материала, опубликованного в The Nation, решать политические цели они не могут. Поэтому и называть их "лучшими в мире" никак нельзя.

Президент США Барак Обама, выступая в этом году с посланием конгрессу, назвал американские войска "самой мощной боевой силой в истории". В 2001 году с аналогичными заявлениями выступал Джордж Буш-младший.

"За те годы, что прошли между этими двумя моментами высокопарной риторики, США принимали участие в девяти конфликтах. И вот какой рекорд поставила самая мощная боевая сила в истории США: ноль побед, два поражения, семь закончились "ничьей", - отмечает автор статьи Ник Терс.

Он ссылается на "вызывающие уныние" данные, предоставленные Командованием специальных операций США (SOCOM). SOCOM проанализировало конфликты с участием США за последние сто лет, о многих из которых читатели, как отмечает Терс, могли даже не знать.

По его словам, самый важный вывод, который можно сделать из отчета SOCOM, состоит в том, что многие конфликты навсегда исчезают в так называемой серой зоне. Этим словосочетанием аналитик характеризует состояние между миром и войной.

Полковник армии США в отставке, профессор истории Эндрю Басевич, комментируя данные SOCOM, обращает внимание, что хотя такие политики, как Хиллари Клинтон, и говорят, будто США обладают "величайшими вооруженными силами", они молчат о том, чего, собственно, удалось добиться Вашингтону своими вторжениями.

"Мы показали, что не можем достичь политических целей убедительным образом и приемлемыми средствами. Это установленный факт", - считает Басевич.

"Мы можем убивать людей, можем разрушать, но не добиваемся поставленных политических задач", - добавляет он.

Ирак - один из ярких примеров. В 2003 году тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелдговорил о целях, которые Вашингтон преследовал в Ираке: защитить американских граждан, уничтожить оружие массового поражения, освободить иракский народ.

Однако оружие массового поражения в итоге не удалось уничтожить по "очевидной причине" - его там просто не было, "освобождение иракского народа" привело к смерти огромного количества его представителей, а что касается защиты американских граждан, то сейчас они чувствуют себя более уязвимыми перед угрозой терроризма, чем после терактов 11 сентября, отмечает автор.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, США аналитики из Центрального командования армии (CENTKOM) подали жалобы на представителей своего руководства. По их мнению, разведданные по борьбе сил США с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации запрещены в РФ), систематически подтасовывались.

Угроза от террористической группировки значительно занижалась, а успехи в противодействии боевикам преувеличивались. Об искажении данных заявили около 50 сотрудников CENTKOM. Генеральный инспектор Пентагона и комиссия Конгресса США уже приступили к расследованию инцидента.

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