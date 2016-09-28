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Источник Правда.Ру

Россия опять просит вернуть украденного в Либерии Ярошенко

Мир » Северная Америка » США и Канада

Министерство юстиции Российской Федерации ожидает от семьи летчика Константина Ярошенко, содержащегося в американской тюрьме "Форт-Дикс", или от него лично запроса на передачу в Россию согласно Страсбургской конвенции от 1983 года.

Украденный США Ярошенко вернется в Россию
Константин Ярошенко

Как сообщают "Известия", после получения документа министерство будет готово отправить официальный запрос в соответствующие американские структуры.

"В Минюст России не поступали сведения о том, что Константином Ярошенко подано ходатайство о передаче для отбывания наказания в Россию. В адрес компетентных органов США не направлялось повторное обращение о передаче Ярошенко в Россию, поскольку соответствующее ходатайство осужденного либо его представителя в Минюст России не поступало, — говорится в сообщении министерства. — В случае поступления в Минюст России ходатайства осужденного Константина Ярошенко или его представителя о передаче в Россию для отбывания наказания в виде лишения свободы либо соответствующего запроса компетентных органов США данный вопрос будет рассмотрен в соответствии с положениями конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года и российского законодательства".

Мать летчика Любовь Ярошенко сообщила, что уже до конца текущей недели Константин с помощью своего адвоката подготовит необходимый документ.

"Мы готовим письмо в Минюст РФ с просьбой перевести Константина в Россию согласно конвенции 1983 года. Сегодня я свяжусь с адвокатом Тарасовым, и он подпишет необходимый документ у сына в тюрьме. Конечно, мы хотим, чтобы российское ведомство вновь отправило подобное обращение в США, ведь не зря же мы обращались с такой просьбой в 2012 году, хотя тогда нам отказали. Не зря мы подписали и документ Федерального бюро тюрем о передаче сына в Россию. Человек погибает там без помощи, без поддержки. Не думала, что нам вообще требуется говорить о нашем желании вернуть Константина на Родину", — сказала мать заключенного.

Ранее Правда.Ру писала, что федеральное бюро тюрем США потребовало от российского летчика Константина Ярошенко подписать документ о передаче заключенного в страну его гражданства. Таким образом США запустили процесс выдачи россиянина в Россию.

Однако у российского летчика и его семьи есть серьезные опасения по поводу истинных намерений американцев. До сих пор нет четкого понимания — действительно ли Вашингтон готов спустя шесть лет пребывания Константина в тюрьме "Форт-Дикс" передать его в Россию, или же это очередное затягивание процесса.

Как рассказал Правде.Ру юрист-международник Валерий Ванин, хитрости пока никакой не прослеживается. "Никакого признания пока нет. Сам факт согласия Ярошенко не влечет автоматически решения об экстрадиции, здесь будет вопрос решаться на следующих этапах. На данный момент они всего лишь проверяют наличие или отсутствие согласия самого Ярошенко", — сказал Pravda. Ru юрист.

Дело в том, что при отсутствии согласия нельзя рассматривать вопрос об экстрадиции. "Вероятность экстрадиции есть, но это следует из самого факта. По конвенции, страна имеет право экстрадировать, но не обязана. Какое будет решение пока не очевидно. Скажем, 70 процентов — положительное, 30 процентов — экстрадиции не будет", — считает Валерий Ванин.

По словам эксперта Pravda. Ru, если решение о выдаче Константина Ярошенко будет принято, пройдет еще где-то два-три месяца до его возвращения в Россию.

Напомним, в 2011 году в США летчик Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения по обвинению в наркоторговле.

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Темы США заключение Константин Ярошенко Министерство юстиции
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