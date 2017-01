Telegraph выдумал "убийство" генерала КГБ за "досье Трампа"

Британское издание The Telegraph на фоне "разоблачений" компромата на Трампа, скандалов с хакерами и сотрудниками ФСБ опубликовало очередную "сенсацию". По данным журналистов, предполагаемый информатор по скандальному досье о похождениях Трампа в Москве, бывший генерал КГБ и ФСБ Олег Еровинкин, якобы найден мертвым.

Как рассказали Politonline.ru источники из окружения покойного генерала, Еровинкин действительно скончался, но это случилось перед Новым годом. У него было слабое сердце, он перенес тяжелую операцию и в один из дней у него случился инфаркт. Еровинкин умер в собственной машине и был похоронен семьей и друзьями.

"Этой новости 100 лет. Ему было за 60, он перенес шунтирование и умер в своей машине еще до Нового года. Обычная история — списать утечку на мертвого влиятельного человека. Подтвердить и опровергнуть возможности уже нет, — тут же написали анонимные инсайдеры в Telergam. — Такая же история с Лесиным в США была — тему пытались пробросить, что он якобы начал сотрудничать с ФБР и ЦРУ. Дутые сенсации и кормежка г**ном с лопаты. Не ведитесь".

"Да, он — выходец из КГБ СССР, потом работал а АП, в кадрах заместителем начальника отдела, тогда довольно часто общались по работе. Мужик был хороший. Строгий, но человечный. Потом в аппарате Сечина в АП же, потом — с ИИ ушёл в Роснефть, там тоже возглавил аппарат", — пишет в Facebook политтехнолог Марина Юденич.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. Материалы якобы были предоставлены бывшим сотрудником британской разведки, который работал в России в 1990-х годах, и которого американские спецслужбы считают надежным источником.

Как рассказали телеканалу источники в оборонной сфере, в приложении к докладу утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией".

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.

Добавим, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter раскритиковал издания The New York Times и The Washington Post за дезинформирование. "Провальная The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала. Они утверждали, что я проиграю праймериз, а затем и всеобщие выборы. Фейковые новости! Репортажи обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько несправедливыми и злобными, что NYT пришлось извиняться перед своей сокращающейся аудиторией. Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно", — написал глава государства.

Отметим, в своем микроблоге Трамп часто критиковал американские масс-медиа. Под огонь критики попадали не только печатные издания, но и крупнейшие телеканалы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!