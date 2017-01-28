Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Telegraph выдумал "убийство" генерала КГБ за "досье Трампа"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Британское издание The Telegraph на фоне "разоблачений" компромата на Трампа, скандалов с хакерами и сотрудниками ФСБ опубликовало очередную "сенсацию". По данным журналистов, предполагаемый информатор по скандальному досье о похождениях Трампа в Москве, бывший генерал КГБ и ФСБ Олег Еровинкин, якобы найден мертвым.

Telegraph выдумал убийство генерала КГБ за досье Трампа

Как рассказали Politonline.ru источники из окружения покойного генерала, Еровинкин действительно скончался, но это случилось перед Новым годом. У него было слабое сердце, он перенес тяжелую операцию и в один из дней у него случился инфаркт. Еровинкин умер в собственной машине и был похоронен семьей и друзьями.

"Этой новости 100 лет. Ему было за 60, он перенес шунтирование и умер в своей машине еще до Нового года. Обычная история — списать утечку на мертвого влиятельного человека. Подтвердить и опровергнуть возможности уже нет, — тут же написали анонимные инсайдеры в Telergam. — Такая же история с Лесиным в США была — тему пытались пробросить, что он якобы начал сотрудничать с ФБР и ЦРУ. Дутые сенсации и кормежка г**ном с лопаты. Не ведитесь".

"Да, он — выходец из КГБ СССР, потом работал а АП, в кадрах заместителем начальника отдела, тогда довольно часто общались по работе. Мужик был хороший. Строгий, но человечный. Потом в аппарате Сечина в АП же, потом — с ИИ ушёл в Роснефть, там тоже возглавил аппарат", — пишет в Facebook политтехнолог Марина Юденич.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. Материалы якобы были предоставлены бывшим сотрудником британской разведки, который работал в России в 1990-х годах, и которого американские спецслужбы считают надежным источником.

Как рассказали телеканалу источники в оборонной сфере, в приложении к докладу утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией".

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.

Добавим, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter раскритиковал издания The New York Times и The Washington Post за дезинформирование. "Провальная The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала. Они утверждали, что я проиграю праймериз, а затем и всеобщие выборы. Фейковые новости! Репортажи обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько несправедливыми и злобными, что NYT пришлось извиняться перед своей сокращающейся аудиторией. Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно", — написал глава государства.

Отметим, в своем микроблоге Трамп часто критиковал американские масс-медиа. Под огонь критики попадали не только печатные издания, но и крупнейшие телеканалы.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Трамп приводит в шок Белый дом
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Экспертное мнение
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Космос
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Украина
Украину накрыла новая волна геноцида

В Верховную раду внесен законопроект о языках, который может спровоцировать грандиозный скандал и еще больше расколоть украинское общество. Чем это грозит в итоге и кому выгодно дестабилизировать и так неспокойную ситуацию на Украине? Зачем депутаты наступают на те же грабли? Об этом специально для Pravda.Ru пишет наш постоянный украинский автор.

Украину накрыла новая волна геноцида
Хранить и помнить
Советское наследие
Хранить и помнить
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером

Освоение лазерного оружия на МиГ-35 начнется сразу после завершения его летных испытаний.

Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
Министерство обороны
Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Мир
Новый министр иностранных дел Германии объявил о дружбе с Россией
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Владимир Мамкин Блокирование ж/д в Луганской области грозит катастрофой
Владимир Мамкин Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Сергей Хоружик Житель Лондона голыми руками отбил атаку бандитов с нунчаками
Виталий Шатилов(Facebook) Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
????? 000 На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Стас Светлый Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
нина "Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
????? 000 На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
????? 000 На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
????? 000 На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?