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Из-за указа Трампа пять граждан Ирака не пустили в США из Египта

Мир » Северная Америка » США и Канада

Пять граждан Ирака и один представитель Йемена 28 января не были допущены к полету по маршруту Каир-Нью-Йорк из-за указа президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну представителям ряда арабских стран.

Из-за указа Трампа пять граждан Ирака не пустили в США из Египта

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, иракцы и йеменец не были допущены к полету рейсом египетской авиакомпании EgyptAir.

По данным издания Independent, указ Дональда Трампа о въезде граждан из мусульманских стран может помешать иранскому режиссеру Асгару Фархади поехать на церемонию вручения премии "Оскар" в США. Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

Отметим, многие общественные деятели раскритиковали решение Трампа. В частности, основатель Facebook Марк Цукерберг припомнил, что его прадеды тоже иммигранты, приехавшие в США из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены Присциллы Чан — беженцы из Китая и Вьетнама. Цукерберг заявил, что закрывать страну от въезда иммигрантов нельзя: "Если бы мы перестали впускать беженцев несколько десятилетий назад, семьи Присциллы тут не оказалось бы", — заявил основатель Facebook.

Как сообщает издание The Hill, представители Демократической партии в сенате также выступили с осуждением указа об ужесточении миграционной политики. Так, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей", а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путь к перерождению".

Также представители научного сообщества выступили резко против миграционной политики нового президента США Дональда Трампа. Как пишет газета The Washington Post, петицию против указа Трампа об ограничении въезда мигрантов поддержали 11 лауреатов Нобелевской премии. Их имена не приводятся. Также, как утверждает издание, свои подписи под обращением поставили тысячи академиков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп.

Как сообщает РИА Новости, максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). Также Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. Кроме того, глава Белого дома ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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