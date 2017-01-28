Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп остановил прием сирийских беженцев в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.

Трамп остановил прием сирийских беженцев в США
Фото: АР

На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп.

Как сообщает РИА Новости, максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). По данным госдепартамента, с октября 2016 года США уже приняли почти 30 тысяч мигрантов. Таким образом, за остаток года в США попадут не более 20 тысяч беженцев.

Также Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. "Замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в указе Трампа.

Кроме того, Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Также президент США ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Отметим, в прошлом году США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС. Администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

Как сообщает издание The Hill, представители Демократической партии в сенате выступили с осуждением указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер написал на своей странице в Twitter: "Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы". Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей", а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путь к перерождению".

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал выселить всех сирийских беженцев из США после своей победы. Америка буквально разделилась на два лагеря. "Это вопрос борьбы за американское общественное мнение, и при умелой подготовке и "оркестрировании" американских СМИ, если эта мысль начнет внушаться, то она действительно может привести к какого-то рода сдвигам в сознании американского общества", — так описал разворачивающуюся ситуацию в интервью Pravda.Ru Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

Позиция миллиардера нашла поддержку и за пределами США. Исследователи британской компании YouGov выяснили, что большинство британцев, которых 61%, солидарны с политикой Трампа относительно беженцев- мусульман.

При опросе на эту тему каждый четвертый британец отвечал, что разделяет мнение кандидата в президенты США и действительно полагает, что это поможет хотя бы на начальном этапе нейтрализовать террористическую угрозу. DailyTelegraph пишет, что такая точка зрения в основном демонстрируется сторонниками Партии независимости Великобритании (Ukip), а сторонник консерваторов и Кэмерон, как и Обама и демократы США, осудили мнение Трампа.

Добавим, ко дню инаугурации Трампа уже было подготовлено около 200 документов. Указы о миграции и начале строительства стены с Мексикой считались одними из первоочередных. 25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Трамп создаст в Сирии "безопасные зоны"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Сербия ведет двойную игру?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"

Майкл Фэллон пообещал, что слежка за кораблем будет продолжаться "в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании".

Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Экспертное мнение
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Мир
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Украина
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Министерство обороны
Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке

Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку
Общество
Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку
Происшествия
Умирающую пермячку три часа возили в автобусе, приняв за пьяную
США и Канада
Конгресс США напугало превосходство российской военной техники
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Viktor Tchaplyguine Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет
Андрей Кисленков Трамп остановил прием сирийских беженцев в США
elzastepanova Как лечить простуженное горло?
Vlad Lesik NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Alexey Orlov Хранить и помнить
Michael Y Экономист: Санкции снимут - и рубль станет единой валютой
Michael Y Экономист: Санкции снимут - и рубль станет единой валютой
Красюков Михаил Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Красюков Михаил Экономист: Санкции снимут - и рубль станет единой валютой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?