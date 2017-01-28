Трамп остановил прием сирийских беженцев в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.

Фото: АР

На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп.

Как сообщает РИА Новости, максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). По данным госдепартамента, с октября 2016 года США уже приняли почти 30 тысяч мигрантов. Таким образом, за остаток года в США попадут не более 20 тысяч беженцев.

Также Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. "Замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в указе Трампа.

Кроме того, Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Также президент США ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Отметим, в прошлом году США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС. Администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

Как сообщает издание The Hill, представители Демократической партии в сенате выступили с осуждением указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер написал на своей странице в Twitter: "Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы". Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей", а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путь к перерождению".

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал выселить всех сирийских беженцев из США после своей победы. Америка буквально разделилась на два лагеря. "Это вопрос борьбы за американское общественное мнение, и при умелой подготовке и "оркестрировании" американских СМИ, если эта мысль начнет внушаться, то она действительно может привести к какого-то рода сдвигам в сознании американского общества", — так описал разворачивающуюся ситуацию в интервью Pravda.Ru Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

Позиция миллиардера нашла поддержку и за пределами США. Исследователи британской компании YouGov выяснили, что большинство британцев, которых 61%, солидарны с политикой Трампа относительно беженцев- мусульман.

При опросе на эту тему каждый четвертый британец отвечал, что разделяет мнение кандидата в президенты США и действительно полагает, что это поможет хотя бы на начальном этапе нейтрализовать террористическую угрозу. DailyTelegraph пишет, что такая точка зрения в основном демонстрируется сторонниками Партии независимости Великобритании (Ukip), а сторонник консерваторов и Кэмерон, как и Обама и демократы США, осудили мнение Трампа.

Добавим, ко дню инаугурации Трампа уже было подготовлено около 200 документов. Указы о миграции и начале строительства стены с Мексикой считались одними из первоочередных. 25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе с Мексикой должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики, однако строительство начнется до конца переговорного процесса.

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