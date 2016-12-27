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Источник Правда.Ру

Трамп заявил, что "порвал" бы Обаму на выборах

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не позволил бы Бараку Обаме победить на выборах.

Трамп заявил, что порвал бы Обаму на выборах

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!" — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее действующий президент Штатов в интервью CNN заявил, что смог бы выиграть выборы в 2016 году, если бы имел право баллотироваться.

"Я смог бы мибилизовать большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они бы поддержали направление, в котором мы двигаемся", — сказал он, добавив, что демократы во время предвыборной гонки проигнорировали целые слои населения, что привело к победе Дональда Трампа.

Отметим, согласно опросам, проведенным в 2016 году в США, подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов недовольны социальной политикой своего правительства. 62% опрошенных отметили, что федеральное правительство предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы помочь среднему классу, теряющему в США свои позиции.

66% респондентов упрекнули правительство за схожее наплевательское отношение к пожилым американцам, еще 59% увидели слабость социально политики в отношении детей и наиболее бедных слоев американского общества.

Также в этом году в США не раз проходили митинги, где люди выражали свое недовольство экономическим состоянием страны и просили Обаму прекратить вкладывать деньги в вооружение НАТО.

Так в июле, во время саммита в Варшаве, жители Америки вышли на Таймс-сквер на демонстрацию против агрессии НАТО. Участники митинга обратились с просьбой к властям сбавить агрессивный тон и прекратить расширение НАТО. В толпе пестрели транспаранты с надписями "Нет НАТО, нет войне", "Да миру, нет — НАТО", "Деньги на рабочие места, а не на НАТО", "Нет расизму и насилию" и т. д.

Также участники демонстрации опасаются войны и признаются, что масштабная военная кампания альянса представляет для России угрозу.

"Мы хотим, чтобы США и НАТО снизили угрозы России. Мы считаем, что в НАТО нет смысла, ведь организация изначально создавалась для противостояния СССР, которого уже не существует. А после распада СССР НАТО и вовсе увеличила свои размеры", — передавал РИА Новости слова одного из руководителей американской Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо.

"Насилие идет от Пентагона, от войн, которые следуют одна за другой, от разрушений в Ираке, от нашей лжи о Сирии", — заявила представитель антивоенной группы Международного центра действия Сара Флаундерс. По ее мнению, пока США не остановится в насилии других стран, внутри самой Америки насилие будет только процветать.

Еще одним актуальным вопросом демонстрации стал экономический вопрос — на снабжение военных сил уходит огромное количество средств. Джо Ломбардо подчеркнул: "Если вы несете войну за рубеж, война всегда вернется домой". По приблизительным оценкам, оборонные расходы стран-членов НАТО вырастут в 2016 году на три миллиарда долларов.

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