Трамп заявил, что "порвал" бы Обаму на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не позволил бы Бараку Обаме победить на выборах.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!" — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее действующий президент Штатов в интервью CNN заявил, что смог бы выиграть выборы в 2016 году, если бы имел право баллотироваться.

"Я смог бы мибилизовать большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они бы поддержали направление, в котором мы двигаемся", — сказал он, добавив, что демократы во время предвыборной гонки проигнорировали целые слои населения, что привело к победе Дональда Трампа.

Отметим, согласно опросам, проведенным в 2016 году в США, подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов недовольны социальной политикой своего правительства. 62% опрошенных отметили, что федеральное правительство предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы помочь среднему классу, теряющему в США свои позиции.

66% респондентов упрекнули правительство за схожее наплевательское отношение к пожилым американцам, еще 59% увидели слабость социально политики в отношении детей и наиболее бедных слоев американского общества.

Также в этом году в США не раз проходили митинги, где люди выражали свое недовольство экономическим состоянием страны и просили Обаму прекратить вкладывать деньги в вооружение НАТО.

Так в июле, во время саммита в Варшаве, жители Америки вышли на Таймс-сквер на демонстрацию против агрессии НАТО. Участники митинга обратились с просьбой к властям сбавить агрессивный тон и прекратить расширение НАТО. В толпе пестрели транспаранты с надписями "Нет НАТО, нет войне", "Да миру, нет — НАТО", "Деньги на рабочие места, а не на НАТО", "Нет расизму и насилию" и т. д.

Также участники демонстрации опасаются войны и признаются, что масштабная военная кампания альянса представляет для России угрозу.

"Мы хотим, чтобы США и НАТО снизили угрозы России. Мы считаем, что в НАТО нет смысла, ведь организация изначально создавалась для противостояния СССР, которого уже не существует. А после распада СССР НАТО и вовсе увеличила свои размеры", — передавал РИА Новости слова одного из руководителей американской Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо.

"Насилие идет от Пентагона, от войн, которые следуют одна за другой, от разрушений в Ираке, от нашей лжи о Сирии", — заявила представитель антивоенной группы Международного центра действия Сара Флаундерс. По ее мнению, пока США не остановится в насилии других стран, внутри самой Америки насилие будет только процветать.

Еще одним актуальным вопросом демонстрации стал экономический вопрос — на снабжение военных сил уходит огромное количество средств. Джо Ломбардо подчеркнул: "Если вы несете войну за рубеж, война всегда вернется домой". По приблизительным оценкам, оборонные расходы стран-членов НАТО вырастут в 2016 году на три миллиарда долларов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня