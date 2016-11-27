"Вам надо сдаться": Клинтон признала поражение на выборах по указке Обамы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон признала свое поражение на состоявшихся 8 ноября выборах только после того, как ей позвонил Барак Обама. Именно он убедил ее сделать соответствующее заявление и позвонить избранному президенту США Дональду Трампу.

Фото: АР

Как сообщает газета "The Hill" со ссылкой на источники, избирательный штаб Клинтон до последнего надеялся на победу кандидата от демократов, ожидая результатов в так называемом "ржавом поясе" — в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвании.

Однако итоги голосования в последнем из них, в котором победила Республиканская партия, стали "поворотным пунктом". После этого Обама позвонил Клинтон и сказал, что ей "необходимо признать поражение". На тот момент результаты республиканцев и демократов были очень плотными, поэтому Клинтон могла и не позвонить Трампу без оказанного на нее давления.

Сейчас же штаб Клинтон потребовал пересчета итогов голосования на выборах президента США в ряде ключевых штатов, эту процедуру ранее инициировала кандидат от партии зеленых Джилл Стайн.

Помощники бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон примут участие в пересчете голосов на выборах в американском штате Висконсин, а также в Пенсильвании и Мичигане. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте для публичных объявлений Medium адвокатом Марком Элиасом, который был юристом в предвыборном штабе Клинтон.

Элиас сообщил, что сразу же после выборов окружение Клинтон предприняло и другие шаги для дополнительных проверок результатов голосования в стране. В частности, по его словам, команда юристов и специалистов по обработке информации проверяет, не было ли попыток хакерских атак с целью исказить итоги голосования.

Избранный же президент США Дональд Трамп назвал попытки пересчета голосов мошенничеством и потребовал немедленно признать результаты голосования. "Стайн, которая получила менее процента голосов и даже не баллотировалась во многих штатах, хочет наполнить свои карманы деньгами. Все три штата были выиграны с большим перевесом, особенно Пенсильвания — с разрывом более 70 тысяч голосов", — заявил Трамп. Он также напомнил, что Хиллари Клинтон — кандидат от Демократической партии — признала своё поражение, а его результат — победа в 30 из 50 штатов — лучший со времен Рональда Рейгана.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах, которые прошли 8 ноября. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Отметим, до голосования Трамп призывал своих сторонников бороться с возможными махинациями в день выборов следующим образом: голосовать дважды в случае сомнений, что их голоса учтены.

"Избирательные комиссии предоставят вам бюллетень, новый бюллетень, а старый аннулируют. Вы должны убедиться, что голос засчитан", — заявил трамп, выступая в штате Колорадо.

Дело в том, что избиратели, зарегистрированные в штате Колорадо, получают свои бюллетени по почте. Они также имеют право затребовать новый бюллетень, или же проголосовать лично на избирательном участке, если их предыдущий бюллетень еще не был засчитан.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о несовершенстве избирательной системы в Соединенных Штатах, допускающей возможности подтасовки результатов голосования.

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