Президента США будут выбирать хакеры - аналитик

Кандидат в президенты США от Партии республиканцев все чаще говорит о том, что выборы, скорее всего, будут сфальсифицированы. По сути, он обвинил в этом Демократическую партию. Трамп утверждает, что все было подстроено таким образом, чтобы победу одержала Хиллари Клинтон — у сенатора Берни Сандерса просто не было шансов.
Американский аналитик, доктор наук в области российской истории Дэвид Керанс рассказал Pravda.Ru о механизмах фальсификации выборов.
"В американской прессе и политических кругах все большее внимание привлекает тема фальсификации избирательной системы США. Интересно, что разговоры о подтасовке выборов появились после того, как выборы были сфальсифицированы, то есть после проведения праймериз.
В ходе избирательной кампании по продвижению Демокартической партии мы наблюдали странные и необъяснимые результаты голосований во многих штатах.
Избирательная система США, механизм подсчета голосов и мониторинг проведения выборов были довольно неоднообразны по всем штатам. Очевидно, что государства, где процесс подсчета голосов происходит чисто механически, наиболее уязвимы к электронным манипуляциям. Этим и объясняется заметная разница между результатами экзитполов и результатами выборов.
Но все гораздо интереснее. Если изучить разницу между результатами экзитполов и результатами выборов со статистической точки зрения, то можно понять, что такое расхождение невозможно ни при каких обстоятельствах.
Для манипулирования выборами и фальсификации их результатов были применены и другие техники. Обратимся к примерам. Например, было очень подозрительно, когда в штате Невада на выборы пришло большое количество неопознанных людей, не имеющих права голоса. Голосовали они все как один за Хиллари Клинтон.
В некоторых штатах произошло другое: у избирателей буквально отняли конституционное право голоса. Американцы пришли на избирательные участки и выяснили, что они "не зарегистрированы" и не могут голосовать. Выяснилось, что процедуру регистрации "не прошли" те, кто собирался отдать свой голос сопернику Клинтон Берни Сандерсу.
Эксперты отметили, что базы данных некоторых штатов (в частности, Аризоны и Нью-Йорка) взломали и вычеркнули оттуда всех неугодных.
Если бы подобное произошло в других странах (в Словении, в Югославии, на Украине), то США бы призвали аннулировать такие результаты. Но на то, что такое имеет место в самих Штатах, госдеп не будет реагировать. Очевидно, что эти манипуляции проводятся в пользу Хиллари Клинтон.
Возможно, на проблему могли бы обратить внимание массмедиа, но они так же, как и представители власти, решили проигнорировать этот парадокс, так как американские СМИ принадлежат небольшой группе олигархов. Шесть олигархов контролируют 90 процентов медиапространства США. В любом случае, всего лишь шесть процентов американцев верят СМИ.
Проблема электронных фальсификаций медленно проникла в массы благодаря социальным сетям и пользователям, которым не все равно и которые хотят что-то изменить. К счастью, количество таких людей растет.
Таким образом, Трамп имел основания, чтобы говорить, что результаты были сфальсифицированы, и считать их проведение нечестным. Все больше людей верят ему".
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