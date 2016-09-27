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Источник Правда.Ру

Трамп о теледебатах: Я отлично выступил, а CNN не смотрю

Мир » Северная Америка » США и Канада

Ссылаясь на опросы общественного мнения, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его выступление на первых теледебатах против кандидата-демократа Хиллари Клинтон было просто отличным.

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Фото: AP

«Ого, отлично выступил, судя по опросам по итогам дебатов (за исключением CNN, который я не смотрю). Спасибо!» - написал Трамп в своём Twitter.

В подтверждение своих слов он привёл результаты ряда СМИ.

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В США сегодня, за несколько недель до президентских выборов, прошли первые телевизионные дебаты кандидатов на пост главы государства. Как и ожидалось, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп не скупились на взаимную критику.

Встретившись на сцене в начале первых финальных дебатов, два кандидата пожали друг другу руки и сдержанно улыбнулись. Предвыборная кампания в США завершится 8 ноября, и, как ожидается, именно эти теледебаты во многом определят, кому отдадут предпочтение избиратели. Согласно последним опросам, разрыв между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон составляет всего несколько процентов, при этом чаша весов склоняется то в сторону республиканцев, то в сторону демократов.

Ожидаемо, одним из предметов словесной пикировки кандидатов стала Москва.

"Путин играет здесь в жесткую и долгую игру, - заявила Хиллари Клинтон, - Одно из того, что он сделал, - это выпустил людей, проводящих атаки в киберпространстве, чтобы взламывать государственные и частные файлы, взломать национальный комитет Демпартии".

Дональд Трамп сразу отбил "удар": "Думаю, никто не знает, действительно ли Россия взломала НКДП. Она [Клинтон] говорит: «Россия, Россия, Россия». Но я... Может быть, действительно так. Это могла быть Россия, но это мог сделать Китай и куча других людей. Это мог сделать, сидя на своей кровати, какой-нибудь человек весом 180 килограммов. Вам неизвестно, кто именно совершил взлом НКДП", - заявил республиканец.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по данным CNN, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла первые теледебаты у своего соперника-республиканца Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса телекомпании, проведенного сразу после окончания трансляции. 62% зрителей заявили об убедительной победе Клинтон, Трампа поддержали 26%. Отметим, что аудитория CNN в вечер теледебатов была представлена неравномерно: 41% зрителей составляли граждане, изначально поддерживающие Клинтон, а 26% - Трампа. Очевидно, что Трампа поддержали все его сторонники, собравшиеся у телеэкранов, а CNN просто подтасовало данные под нужный результат.

Кроме того, Wikileaks опубликовал у себя в "Твиттере" ссылку на интернет-портал, где предлагалось проголосовать пользователям со всего мира либо за кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, либо за соперника-республиканца Дональда Трампа.

Согласно данным опроса, только Украина и Саудовская Аравия голосуют против Трампа. Из 112861 проголосовавшего (по состоянию на 21:26) 77% отдали своё предпочтение Дональду Трампу. Разрыв между кандидатами исчисляется в 2-4%/

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Темы США Дональд Трамп Хиллари Клинтон выборы президента США
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